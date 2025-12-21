Πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με τον τελευταίο να είναι ένας 30χρονος άνδρας που θεωρείται από την Ελληνική Αστυνομία ως «συνεργός» των ηθικών και φυσικών αυτουργών.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των προσώπων που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή στους πέντε.

«Ο γιος μας είναι αθώος. Δεν έχει πυροβολήσει άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στη ζωή του»

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων που έφτασαν στη Φοινικούντα από την Αθήνα για να δολοφονήσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Ειδικότερα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να παρείχε στους φυσικούς αυτουργούς τις κατάλληλες οδηγίες για τη μετάβασή τους στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Από την πλευρά του ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ.

«Ο γιος μας είναι αθώος»

Μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο πατέρας του 22χρονου που συνελήφθη αρχικά ως φυσικός αυτουργός τονίζει ότι ο γιος του από την αρχή ξεκαθάριζε ότι δεν κρατούσε όπλο το βράδυ του φόνου.

«Ο γιος μας είναι αθώος. Δεν έχει πυροβολήσει άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στη ζωή του. Είναι εργατικός και φιλήσυχος. Φυσικά και δεν γνώριζε κάτι για όπλο ή δολοφονία. Καθόμαστε σε αναμμένα κάρβουνα… Το φωνάζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πυροβόλησε», λέει ο πατέρας του 22χρονου.

Κάθε εβδομάδα τον επισκέπτεται στις φυλακές Ναυπλίου, ενώ η μητέρα του ζει στη Μεγάλη Βρετανία. Ο νεαρός φέρετε να είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και να μη μιλάει με τον άλλο 22χρονο -που έχει επίσης προφυλακιστεί στο Ναύπλιο- κατηγορώντας τον ότι του κατέστρεψε τη ζωή. Ο νεαρός όχι μόνο δεν πυροβόλησε αλλά δεν είχε ιδέα ότι υπήρχε εγκληματική διάθεση όταν έφτασε με το σκούτερ στη Φοινικούντα, λέει στον «Ε.Τ.» ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας.

«Ο νεαρός ενήλικος εντολέας μου ισχυρίζεται εξαρχής ότι δεν έφερε όπλο, δεν εισήλθε καν στη σκηνή του εγκλήματος και, φυσικά, δεν πυροβόλησε άνθρωπο. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι δεν υπήρξε κοινωνός εγκληματικού σχεδιασμού που περιελάμβανε την πράξη της ανθρωποκτονίας. Φαίνεται να επαληθεύεται ο ισχυρισμός του αυτός. Η ανάκριση σκοπό έχει να συλλέξει όλο το απαιτούμενο υλικό που θα τεθεί στη διάθεση του αρμόδιου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια και να εξατομικεύσει τις ευθύνες, όπου αυτές υπάρχουν», τονίζει ο κ. Γκαβέλας.