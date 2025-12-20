newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 18:38
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Η ακτοφυλακή προσπαθεί να κατασχέσει άλλο ένα τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 19:47

ΗΠΑ: Η ακτοφυλακή προσπαθεί να κατασχέσει άλλο ένα τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα», ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

Δεν αποκλείει τον πόλεμο με την Βενεζουέλα ο Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της Βενεζουέλας, σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Παρασκευή, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.

«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε την Πέμπτη.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Business
Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πρώτη πτήση στο διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, να δηλώνει

Σύνταξη
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
NBC News 20.12.25

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Σύνταξη
Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
Δίκη τον Φεβρουάριο 20.12.25

Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Πορσελάνες, κρύσταλλα και πολύτιμα σκεύη, που χρησιμοποιούνταν σε επίσημες εκδηλώσεις στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, φέρονται ότι έκλεβαν ο φροντιστής του Ελιζέ και ακόμη δύο άτομα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Χτυπούν υποδομές 20.12.25

Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί - Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
Κόσμος 20.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέα Νότια Ουαλία σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβασή μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Κόσμος 20.12.25

«Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβασή μας στη Μαύρη Θάλασσα» - Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25

Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
«Killers» 20.12.25

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς
Στην Ιερουσαλήμ 20.12.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στον πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής
Ελλάδα 20.12.25

Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής

Εχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, χάρτη στην οποία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ισοπαλία 0-0 για τη Μπράιτον του Κωστούλα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ

LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λίβερπουλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Τζήμητρας: Η δύσκολη διεθνής συγκυρία αποδεικνύει την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Τζήμητρας: Η δύσκολη διεθνής συγκυρία αποδεικνύει την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών

Ασκώντας κριτική στην αρχική στάση της ΝΔ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τώρα υπερασπίζεται, αλλά και σε όσα δεν κάνει για την εμβάθυνσή της ο καθηγητής Χάρης Τζήμητρας, λέει χαρακτηριστικά ότι αρκεί κάποιος να αναλογιστεί τι θα συνέβαινε σήμερα, αν η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε κλείσει το Μακεδονικό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες
Η «τέλεια καταιγίδα» 20.12.25

Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες στις ΗΠΑ - Απώλειες 44 δισ. δολαρίων

Οι αγρότες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές στα προϊόντα, υψηλό κόστος εισροών και τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου - Οι απώλειες τους φέτος ενδέχεται να φθάσουν τα 44 δισ. δολάρια

Σύνταξη
Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση
Ελλάδα 20.12.25

Ο ελληνικός δήμος που δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για... κάθε νεογέννητο

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι» (vid)

Ο Ιβάνοφ με αυτογκόλ πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο ματς της Τρίπολης και ο Άρης που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη, πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 1-0 για την 15η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο