Φορτίο 950 τόνων βοήθειας από την Κύπρο για τη Γάζα

H νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου της Κύπρου «Αμάλθεια», αναμένεται να φτάσει σήμερα στο Άσντοντ του Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ανακοινώσει τα ξημερώματα της Παρασκευής από τις Βρυξέλλες τη νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέροντας ότι «950 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 44 κοντέινερ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και το Κουβέιτ» θα περιλαμβάνονται στην αποστολή.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει είδη διατροφής και υγιεινής. Η αποστολή γίνεται σε συντονισμό με τον ΟΗΕ/UNOPS, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε συνεργασία με άλλα κράτη, όπως η Γαλλία και το Κουβέιτ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η World Central Kitchen.

Το πέμπτο δρομολόγιο

Πρόκειται για το πέμπτο δρομολόγιο από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι αυτή η βοήθεια έρχεται να προστεθεί στους 4.000 τόνους που έχουν σταλεί από τον Αύγουστο. «Συνολικά ο όγκος βοήθειας που έχει μεταφερθεί στη Γάζα από την ενεργοποίηση του σχεδίου τον Μάρτιο 2024 ανέρχεται σε 30.000 τόνους», σημείωσε, σύμφωνα με το ertnews.

Πρόσθεσε ότι αναμένονται περισσότερα δρομολόγια τον Ιανουάριο, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Σχεδίου Αμάλθεια και η ροή της βοήθειας ενισχύεται.

«Υπάρχει συνεννόηση με την ισραηλινή Κυβέρνηση, ώστε η αποστολή να μπει κατευθείαν στο λιμάνι Ασντόντ», σημείωσε, αναφέροντας ότι η βοήθεια αναμένεται να φτάσει και να εκφορτωθεί σήμερα.

Σε ανάρτηση της οργάνωσης World Central Kitchen που δραστηριοποιείται στη Γάζα αναφέρεται ότι εργάζονται από κοινού με το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ και το Γραφείο ΟΗΕ για Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS).

Η οργάνωση εξέφραζε τις ευχαριστίες της για την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια». Όπως σημειώνει, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα, στηρίζοντας το δίκτυο των κουζινών της οργάνωσης σε όλη τη Γάζα και διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες της μπορούν να προσφέρουν εκατομμύρια ακόμη γεύματα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.