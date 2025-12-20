Παναθηναϊκός – Ηρακλής 97-82: Επέστρεψε… αγριεμένος ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ηρακλή με 97-82 στο Telekom Center Athens. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Χολμς στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς μαζί με τον Σορτς, καθώς πέτυχαν αμφότεροι από 19 πόντους.

Οι Πράσινοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Ναν και Γιούρτσεβεν, οι οποίοι έμειναν εκτός εξάδας ξένων, ενώ ούτε ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε.

Ο Ηρακλής είχε το προβάδισμα με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Φαρίντ στην πεντάδα. Από την άλλη, οι Μωραΐτης, Ράιτ-Φόρμαν, Σίλας, Φάντερμπερκ και Φουέρ συνέθεσαν το αρχικό σχήμα του Ηρακλή. Οι παίκτες του Γηραιού πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στην πρώτη περίοδο και ενδεικτικό ήταν το καταπληκτικό ποσοστό ευστοχίας με 5/8 δίποντα και 5/7 τρίποντα.

Ο Ηρακλής βρέθηκε ακόμη και στο +8, (18-10), είχε σταθερά το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (21-15). Ωστόσο, λίγο πριν την ολοκλήρωση ο Παναθηναϊκός πάτησε… γκάζι και με δίποντο του Σορτς πέρασε μπροστά στο τέλος του δεκάλεπτου για το 26-25.

Ανάλογη εικόνα είχε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες προσέφεραν πλούσιο θέαμα στην επίθεση και πήγαιναν χέρι – χέρι στη διακύμανση του σκορ. Οι Πράσινοι για πρώτη φορά προηγήθηκαν στο +2 (37-35) και στη συνέχεια ακολούθησε ισοπαλία (44-44) με απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Το «ρεσιτάλ» των παικτών του Ηρακλή από τα 6.75 δεν είχε τέλος, με τον Τσιάκμα να «γράφει» με τρίποντο το 52-49 και οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια με το 52-51 υπέρ του Ηρακλή. Το Τριφύλλι ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 12 ασίστ και 0 λάθη, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Χόλμς, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή του αγώνα ήταν στους 9 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στο δεύτερο μισό

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, το Τριφύλλι ανέβασε την απόδοσή του και προσωρινά πήρε τα ηνία της αναμέτρησης, με προβάδισμα στο +6 (64-58). Όμως, ο Ηρακλής αντέδρασε γρήγορα, «ψαλίδισε» τη διαφορά και πέρασε ξανά μπροστά για το 65-64. Οι Πράσινοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και ανέκτησαν τον έλεγχο με τα καλάθια, των Σορτς και Ρογκαβόπουλου, με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει στο 75-67 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ο αγώνας πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι Πράσινοι, έχτισαν διαφορά, είχαν πλουραλισμό στην επίθεση και επικράτησαν με το τελικό 97-82.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Θεονάς, Σπυρόπουλος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 12 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γκραντ 13 (8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τολιόπουλος (2 ασίστ), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σορτς 19 (9/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 12 (2), Χολμς 19 (8/10 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Μήτογλου 4 (5 ριμπάουντ)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 11 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ-Φορμαν 20 (4/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα), Μωραΐτης 3 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 5 λάθη, 4 κλεψίματα), Γουέρ 11 (7 ριμπάουντ), Σίλας 8 (2), Φόστερ 15 (2/5 τρίποντα), Σμιθ 8 (5 ριμπάουντ), Τσιακμάς 3 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 3 (1)