Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
The Good Life 20 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει ανάγκη κάποιον Άγιο Βασίλη για τα δώρα της, έχει εμάς καθώς το διαχρονικό All I Want for Christmas Is You φροντίζει να γεμίζει τα ταμεία της με εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Όταν η ντίβα Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το All I Want for Christmas Is You το 1994, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι αυτό το κομμάτι θα εξελισσόταν στον απόλυτο χριστουγεννιάτικο ύμνο της σύγχρονης εποχής.

Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, η τραγουδίστρια έχει δικαιωματικά κερδίσει τον τίτλο της Βασίλισσας των Χριστουγέννων, όχι μόνο για την καλλιτεχνική της παρουσία, αλλά και για την οικονομική αυτοκρατορία που έχει οικοδομήσει γύρω από αυτό το μοναδικό τραγούδι.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις των Forbes & Economist η Κάρεϊ εισπράττει ετησίως ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τα πνευματικά δικαιώματα του συγκεκριμένου κομματιού.

Αυτό το ποσό αποτελεί ένα είδος ετήσιου μπόνους που καταφθάνει στον λογαριασμό της κάθε Δεκέμβριο, καθιστώντας την την πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των εορταστικών κυκλοφοριών.

Βέβαια η επιτυχία του κομματιού δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές πωλήσεις δίσκων. Στην εποχή του ψηφιακού ήχου, η Κάρεϊ έχει καταφέρει να κυριαρχήσει απόλυτα στις πλατφόρμες ροής, με το Spotify να ανακοινώνει ότι το τραγούδι ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams  – ένα επίτευγμα-ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρει κάτι τέτοιο.

@mariahcarey 20 weeks at #1 ♬ All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Σύγκρουση τιτάνων

Η Μαράια Κάρεϊ έχει καταφέρει να κατακτήσει σχεδόν κάθε κορυφή, όμως ένας θρυλικός αντίπαλος από το παρελθόν στέκεται ακόμα εμπόδιο στην απόλυτη κυριαρχία της καθώς η αναμέτρηση του All I Want for Christmas Is You με το ιστορικό ρεκόρ του Μπινγκ Κρόσμπι αποτελεί το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία της ποπ μουσικής.

Αν και η Κάρεϊ δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταρρίψει το ρεκόρ του White Christmas του Μπινγκ Κρόσμπι —το οποίο παραμένει το σινγκλ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως— η χριστουγεννιάτικη επιτυχία της βρίσκεται σε σταθερή τροχιά για να το επιτύχει.

Η σύγκρουση αυτών των δύο μεγεθών δεν είναι απλώς μια στατιστική καταγραφή, αλλά μια αναμέτρηση ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσική βιομηχανία και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Ο Κρόσμπι κατέχει τα σκήπτρα εδώ και δεκαετίες, όμως η δυναμική της Κάρεϊ είναι τέτοια που πολλοί αναλυτές θεωρούν θέμα χρόνου την ιστορική ανατροπή.

Το πλεονέκτημα της Κάρεϊ στην παρούσα φάση είναι η εκρηκτική άνοδος των υπηρεσιών ροής, όπου το τραγούδι της δεν έχει αντίπαλο.

Ενώ ο Μπινγκ Κρόσμπι στήριξε την αυτοκρατορία του στις φυσικές πωλήσεις δίσκων γραμμοφώνου και βινυλίου, η Μαράια εκμεταλλεύεται κάθε κλικ στο Spotify και το YouTube, μετατρέποντας την παγκόσμια ψηφιακή κατανάλωση σε ισοδύναμες πωλήσεις.

YouTube thumbnail

Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων μειώνει συστηματικά την απόσταση από το μυθικό όριο των 50 εκατομμυρίων, αποδεικνύοντας ότι το δικό της δημιούργημα έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, αντοχή στον χρόνο.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα δήλωσε συγκινημένη για αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η ευγνωμοσύνη της προς το κοινό είναι απερίγραπτη.

Η δυναμική του τραγουδιού είναι τέτοια που το 2021 έγινε το πρώτο εορταστικό σινγκλ που έλαβε το Διαμαντένιο Βραβείο από την Ένωση Μουσικής Βιομηχανίας της Αμερικής, αναγνωρίζοντας πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάνω από 100 εκατ.

YouTube thumbnail

Το συνολικό ποσό που έχει αποφέρει το τραγούδι από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αγγίξει και για άλλους έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μαράια Κάρεϊ, όντας συνδημιουργός και παραγωγός του κομματιού μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ, λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από αυτά τα κέρδη.

Η πηγή των εσόδων περιλαμβάνει δικαιώματα από τη δημόσια μετάδοση σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, τη χρήση σε κινηματογραφικές ταινίες όπως το εμβληματικό Love Actually, αλλά και από τις αναρίθμητες διασκευές που έχουν πραγματοποιήσει καλλιτέχνες όπως ο Μάικλ Μπουμπλέ, η Ντόλι Πάρτον και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Κάθε φορά που το τραγούδι ακούγεται σε ένα εμπορικό κέντρο ή χρησιμοποιείται σε μια διαφήμιση, η «μηχανή» παραγωγής χρήματος της Κάρεϊ τίθεται σε λειτουργία.

Η στρατηγική του «ξεπαγώματος»

Η οικονομική επιτυχία της Κάρεϊ είναι ακραία μελετημένη καθώς η ίδια έχει επενδύσει στρατηγικά στο προσωπικό της brand κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Κάθε χρόνο, την 1η Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα για την έναρξη της περιόδου με χιουμοριστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν γίνει πλέον viral παράδοση.

Η Μαράια Κάρεϊ στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Εκεί βρέθηκε για να τιμήσει την ένταξη του τραγουδιού της All I Want for Christmas is You στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων (National Recording Registry)

Η ετήσια καμπάνια τροφοδοτεί τη ζήτηση για τις συναυλίες της, όπως η περιοδεία Mariah Carey’s Christmas Time, και τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, οι οποίες προσθέτουν επιπλέον εκατομμύρια στα έσοδά της.

Η Μαράια Κάρεϊ, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 350 εκατομμύρια δολάρια, έχει καταφέρει να μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε μια προσωπική επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας που δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

