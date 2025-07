Μαράια Κάρεϊ: Εφτά χρόνια μετά, η ντίβα επιστρέφει με νέο άλμπουμ – Ο MrBeast εγκρίνει

Η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου της άλμπουμ, με τίτλο Here For It All.

Η ντίβα της μουσικής σκηνής και αδιαφιλονίκητη βασίλισσα των playlist των Χριστουγέννων επιστρέφει δισκογραφικά στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Gamma.

Η είδηση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα το πρωί μέσω ενός σύντομου βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η Κάρεϊ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ.

Η Κάρεϊ είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από το Here For It All με την κυκλοφορία του Type Dangerous στις αρχές Ιουνίου.

Το track σε σύνθεση του Anderson .Paak -ο οποίος φημολογείται ότι θα είναι και ο εκτελεστικός παραγωγός ολόκληρου του πρότζεκτ- είναι ένα «throwback» κομμάτι στην κλασική φόρμα της Κάρεϊ, ενώ στο μουσικό βίντεο εμφανίζεται και ο διάσημος Youtuber MrBeast.

Αν και οι λεπτομέρειες για τον δίσκο είναι ακόμα ελάχιστες η Κάρεϊ έχει αφήσει υπονοούμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το δεύτερο single θα τιτλοφορείται Sugar Sweet.

Μια μεγάλη ανατροπή

Η Κάρεϊ προϊδέασε τους θαυμαστές της για το δέκατο έκτο της άλμπουμ δηλώνοντας στο Variety το 2024 ότι ήταν μια από τις προτεραιότητες της.

«Έχω γράψει κάποια νέα τραγούδια. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτό», είχε πει τότε. «Πρέπει να καταλάβω με ποια τραγούδια θα προχωρήσω και με ποια όχι. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη!»

Το νέο άλμπουμ έρχεται επτά χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ της Κάρεϊ, Caution, του 2018, μέσω της Epic Records.

Στο Caution η Κάρεϊ συνεργάστηκε με πολλούς, ανάμεσα τους και οι Skrillex, Mustard, No I.D. και Timbaland.

Έκτοτε, η Κάρεϊ υπέγραψε με την Gamma, την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023 από τα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας L.A. Reid και Larry Jackson, για μια σειρά από άλμπουμ.

«Είναι μια στιγμή που αλλάζει το παιχνίδι, γιατί είναι μία από τις κορυφαίες μας σταρ που αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις της με μια ανεξάρτητη, αυτόνομη εταιρεία που δεν σχετίζεται με καμία από τις μεγάλες δισκογραφικές», δήλωσε ο Reid στο Forbes. «Είναι μια αλλαγή στους κανόνες του παιχνιδιού».

Αρχετυπική ντίβα