Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη προετοιμάζει εδώ και δύο δεκαετίες την κατασκευή μιας νέας γραμμής μετρό, καθώς οι εργάτες στους σταθμούς της νέας γραμμής C, η οποία θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τα απομακρυσμένα νότια προάστια, έχουν ανακαλύψει περισσότερα από 500.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

Έτσι, παρά τις αντιξοότητες, η πόλη αποφάσισε να μετατρέψει τους σταθμούς του μετρό σε μικρά υπόγεια μουσεία.

Τι θα δείτε

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ο σταθμός Colosseo/Fori Imperiali, που βρίσκεται μεταξύ του Κολοσσαίου και της Βασιλικής του Μαξεντίου περιλαμβάνει μια έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων που επιμελήθηκε και χρηματοδότησε το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το τμήμα αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης.

Οι επιβάτες θα συναντήσουν ιστορικά αντικείμενα σε όλη τη διαδρομή από την είσοδο μέχρι τις αποβάθρες των τρένων, και δεν χρειάζεται καν να αγοράσουν εισιτήριο για να επισκεφθούν το αίθριο του σταθμού, όπου μπορούν να δουν τα ερείπια και ένα βίντεο που δείχνει πώς θα έμοιαζε το σημείο πριν χιλιάδες χρόνια.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντικείμενα όπως κεραμικά αγγεία και πιάτα, καθώς και τα ερείπια μιας πισίνας και ενός λουτρού από μια κατοικία του 1ου αιώνα.

Ο σταθμός Porta Metronia, από την άλλη, βρίσκεται στην Piazzale Ipponio, δίπλα στα Αυρηλιανά Τείχη, που χτίστηκαν μεταξύ 271 και 275 μ.Χ. Οι ανασκαφές στην περιοχή αποκάλυψαν ένα στρατιωτικό συγκρότημα, που εκτεινόταν σε 80 μέτρα και χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού ενός διοικητή, πλούσια διακοσμημένου με καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά δάπεδα. Ο σταθμός ανασχεδιάστηκε γύρω από το συγκρότημα.

«Η Ρώμη είναι η πιο δύσκολη πόλη στον κόσμο για την κατασκευή μετρό», δήλωσε ο Μάρκο Τσερβόνε, διευθυντής κατασκευής και των δύο νέων σταθμών, στην εφημερίδα New York Times, προσθέτοντας: «Δεν είναι μόνο αυτό που βρίσκεται από κάτω που έχει σημασία, αλλά και αυτό που βρίσκεται από πάνω». Οι κατασκευαστές έπρεπε μερικές φορές να σκάβουν με τα χέρια λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει ο χώρος.

* Με πληροφορίες από: ARTnews