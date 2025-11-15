magazin
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
To Caffè Greco στη Ρώμη κλείνει μετά από 265 χρόνια λειτουργίας – Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
Planet Travel 15 Νοεμβρίου 2025 | 18:15

To Caffè Greco στη Ρώμη κλείνει μετά από 265 χρόνια λειτουργίας – Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση

To Caffè Greco ιδρύθηκε το 1760 από τον Έλληνα Νικόλα ντέλλα Μανταλένα (Nicola della Maddalena), από τον οποίο πήρε και το όνομά του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Ο καλλιτέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, που ζούσε κοντά, συνήθιζε να λέει: «Το Caffè Greco είναι το καλύτερο μέρος για να περιμένεις το τέλος του κόσμου». Τώρα, όμως, σε μια ανατροπή που στα μάτια του Ντε Κίρικο θα μπορούσε να προμηνύει το τέλος του κόσμου, το ιστορικό καφέ κοντά στα Spanish Steps έκλεισε.

Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, οι καραμπινιέροι συνόδευσαν έναν κλειδαρά στο ιστορικό κτίριο της -γεμάτης μπουτίκ επώνυμων brand- Via dei Condotti, ο οποίος άλλαξε τις κλειδαριές και επέστρεψε τα κλειδιά στους ιδιοκτήτες του κτιρίου, το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ενταγμένο στο ιταλικό δημόσιο σύστημα υγείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valentina Ferranti (@lacquaforte_ferranti)

Δέκα φορές πάνω το ενοίκιο

Χωρίς να το γνωρίζουν πολλοί επισκέπτες που έχουν σταματήσει στο ιστορικό καφέ, μια νομική μάχη μεταξύ του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου και των διαχειριστών του καφέ, Κάρλο Πελεγκρίνι και της συζύγου του Φλάβια Ιότσι, μαίνεται πίσω από τα παρασκήνια από το 2017, όταν έληξε η μίσθωση.

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι ιδιοκτήτες ήθελαν να αυξήσουν το ενοίκιο περισσότερο από δέκα φορές, από 17.000 ευρώ σε 180.000 ευρώ το μήνα.

Το Antico Caffè Greco είναι προγενέστερο της ενοποίησης της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1760 από τον Έλληνα καφετζή Νικόλα ντέλλα Μανταλένα (Nicola della Maddalena), από τον οποίο πήρε και το όνομά του και είναι το δεύτερο παλαιότερο καφέ στην Ιταλία, μετά το Caffè Florian στη Βενετία.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ήταν σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και διανοούμενους, όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Μπωντλέρ, ο Καζανόβας, ο Γκαίτε, ο Χένρι Τζέιμς, ο Κητς, ο Σέλλεϋ, ο Σταντάλ και ο Μαρκ Τουέιν.

Πρώτη φορά γίνεται αναφορά στο Caffè Greco κατά το δέκατο όγδοο αιώνα σ’ ένα έγγραφο απογραφής του 1760, που φυλάγεται στην εκκλησία του Σαν Λορέντσο στην πόλη της Λούτσινα, όπου αναφέρεται και το όνομα του Έλληνα ιδιοκτήτη του.

Ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα γράφει στα απομνημονεύματά του για την πρώτη φορά που πήγε το 1742, με κάποιους Ρωμαίους φίλους του, στο «Καφέ της οδού Κοντόττι», πράγμα που σημαίνει πως το καφέ υπήρχε ίσως και πριν το αποκτήσει ο Έλληνας ιδιοκτήτης του. Και ο Γάλλος ζωγράφος Πιερ Πωλ Προυντόν, σε επιστολή του σε κάποιο φίλο του γραμμένη το 1760, περιγράφει το Caffè Greco ως πασίγνωστο στέκι φιλολογικών και καλλιτεχνικών κύκλων.

Τον Αύγουστο του 1953 το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης της Ιταλίας, με ειδικό διάταγμα, κήρυξε το “Καφέ Γκρέκο” ως “τόπο ιστορικού και εθνικού ενδιαφέροντος”.

Η γειτονιά γύρω από την Piazza di Spagna, που κάποτε ήταν το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της πόλης, μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα μεγάλο υπαίθριο εμπορικό κέντρο

Τριακόσια έργα τέχνης και αντίκες

Το να μπαίνεις στο Caffè Greco ήταν σαν να μπαίνεις σε μια χρονοκάψουλα που διατηρούσε τη Ρώμη του 18ου αιώνα αναλλοίωτη.

Ένα κατάλοιπο του Grand Tour με κόκκινες και χρυσές λεπτομέρειες στους δαμασκηνί τοίχους, βελούδινους καναπέδες και στρογγυλά μαρμάρινα τραπέζια, το καφέ ήταν γεμάτο με περισσότερα από 300 έργα τέχνης και αντίκες, καθιστώντας το «τη μεγαλύτερη ιδιωτική γκαλερί τέχνης στον κόσμο ανοιχτή στο κοινό», σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της Ρώμης.

«Προσωπικά, πάντα μου άρεσε να σταματάω στο Caffè Greco, είτε για έναν καπουτσίνο και ένα κορνέτο με έναν συνάδελφο το πρωί, είτε για έναν γρήγορο εσπρέσο μακιάτο όρθια στο μπαρ» σχολιάζει στους New Roman Times η δημοσιογράφος Laura Itzkowitz, η οποία ζει στη Ρώμη και συνεχίζει: «Ωστόσο, κάθε φορά που περνούσα από εκεί τους τελευταίους δύο μήνες, το καφέ ήταν κλειστό με μια πινακίδα “Chiuso per Ferie” (Κλειστό για διακοπές). Φαίνεται ότι ο Πελεγκρίνι και η Ιότσι είχαν προσφύγει στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, δημιουργώντας ακόμη και μια αναφορά κατά της έξωσης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Τον περασμένο μήνα, η εφημερίδα Il Giornale d’Italia ανέφερε ότι ο Πελεγκρίνι βρίσκεται υπό έρευνα για τη μεταφορά 300 αντικειμένων αντίκας σε αποθήκη χωρίς άδεια. Ο Πελεγκρίνι ισχυρίζεται ότι πρόσφατα προέκυψε ένα πρόβλημα με το ηλεκτρικό σύστημα του καφέ, οπότε μετακίνησε τα πολύτιμα αντικείμενα αντίκας για να τα προστατεύσει.

Ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα γράφει στα απομνημονεύματά του για την πρώτη φορά που πήγε το 1742, με κάποιους Ρωμαίους φίλους του, στο «Καφέ της οδού Κοντόττι», πράγμα που σημαίνει πως το καφέ υπήρχε ίσως και πριν το αποκτήσει ο Έλληνας ιδιοκτήτης του

YouTube thumbnail

Όπως έκανε η Prada με το Marchesi 1824 στο Μιλάνο;

«Για μένα, και ίσως για όσους από εσάς γνωρίζετε και αγαπάτε το Caffè Greco, αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις» σχολιάζει η Laura Itzkowitz. «Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης όλων αυτών των αντικών και έργων τέχνης; Πώς μεταβιβάζεται η διαχείριση ενός τόσο ιστορικού καφέ με την πάροδο των χρόνων; Τι θα συμβεί σε αυτόν τον χώρο στη Via dei Condotti;».

Με βάση δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ότι το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο θέλει να ξανανοίξει το Caffè Greco υπό νέα διεύθυνση, αλλά ο Πελεγκρίνι έχει επίσης κάνει δηλώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία του καφέ σε νέα τοποθεσία. Μήπως κάποιος από τους γείτονες του Caffè Greco, που ασχολούνται με την υψηλή μόδα, θα το αναλάβει και θα το ανακαινίσει, όπως έκανε η Prada με το Marchesi 1824 στο Μιλάνο; Ή μήπως θα αναλάβει τον χώρο κάποιο άλλο κατάστημα σχεδιαστών, διαγράφοντας 265 χρόνια ιστορίας;

«Κάθε φορά που κλείνει μια επιχείρηση όπως αυτή, η Ρώμη χάνει μέρος του μοναδικού ιστορικού χαρακτήρα της. Η γειτονιά γύρω από την Piazza di Spagna, που κάποτε ήταν το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της πόλης, μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα μεγάλο υπαίθριο εμπορικό κέντρο. Ναι, υπάρχουν ακόμα μερικά καταστήματα που έχουν επιβιώσει από την εποχή του Grand Tour, όπως το Babington’s, το Keat-Shelly House και το Hotel d’Inghilterra, αλλά το κλείσιμο του Caffè Greco είναι πραγματικά ένα πλήγμα για την περιοχή και την πόλη γενικότερα» καταλήγει η Laura Itzkowitz.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
ΙΕΑ: Από το cloud στην… πρίζα: Πώς η ΤΝ αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση

ΙΕΑ: Από το cloud στην… πρίζα: Πώς η ΤΝ αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Macro
Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς
Σε κάθε τομέα 15.11.25

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης θα ανανεωθούν η ηγεσία τους και οι «εκπροσώπων του κράτους» στα διοικητικά συμβούλια.

Σύνταξη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο