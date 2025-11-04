H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη στάθηκε ως αφορμή για να εξαπολύσει η Ρωσία πυρά προς την Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη διότι η υποστήριξη στην Ουκρανία έχει εξαντλήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη διατήρηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Ο Torre dei Conti, ένας πύργος που χτίστηκε κοντά στο Κολοσσαίο και τη Ρωμαϊκή Αγορά τον 13ο αιώνα, κατέρρευσε μερικώς τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου – με αποτέλεσμα ο Ρουμάνος εργάτης Οκτάι Στρούτσι να βρει τραγικό θάνατο, αφού παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια για πάνω από δέκα ώρες.

«Η Ιταλία θα συνεχίζει να καταρρέει»

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων, η Ιταλία θα συνεχίζει να καταρρέει, από την οικονομία μέχρι τους πύργους της», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Telegram τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτήρισε τα σχόλια της Ζαχάροβα «ντροπιαστικά, χυδαία» και «απαράδεκτα» πριν κλητεύσει επίσημα τον Ρώσο πρέσβη.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδια για την παράταση της προμήθειας «μέσων, υλικών και εξοπλισμού» που απαιτούνται για την πολεμική εκστρατεία της Ουκρανίας ενάντια στην Ρωσία μέχρι το τέλος του 2025.

Νέα έρευνα

Ο πύργος, ο οποίος είναι κλειστός από το 2007, βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης ύψους 6,9 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αναγέννησης της πολιτιστικής κληρονομιάς Caput Mundi-Next Generation EU.

Το έργο περιλάμβανε εργασίες συντήρησης, την εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων, καθώς και την εγκατάσταση ενός νέου μουσείου.

Ένα εξωτερικό στήριγμα που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1930 κατέρρευσε γύρω στις 11:30 π.μ. τη Δευτέρα, πριν από την κατάρρευση της εσωτερικής οροφής στις 12:50 μ.μ, όπως μεταδίδει η The Art Newspaper.

Τέσσερις από τους εννέα εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο εκείνη τη στιγμή παγιδεύτηκαν, σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Rai.

Ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους πρώτους τρεις εργάτες λίγο μετά την πρώτη κατάρρευση, δεν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τέταρτο παρά μόνο 11 ώρες αργότερα. Ο εργάτης είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και αργότερα απεβίωσε στο νοσοκομείο.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τον θάνατο του Στρούτσι.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper