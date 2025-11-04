magazin
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Culture Live 04 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Η κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη στάθηκε ως αφορμή για να εξαπολύσει η Ρωσία πυρά προς την Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη διότι η υποστήριξη στην Ουκρανία έχει εξαντλήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη διατήρηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Ο Torre dei Conti, ένας πύργος που χτίστηκε κοντά στο Κολοσσαίο και τη Ρωμαϊκή Αγορά τον 13ο αιώνα, κατέρρευσε μερικώς τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου – με αποτέλεσμα ο Ρουμάνος εργάτης Οκτάι Στρούτσι να βρει τραγικό θάνατο, αφού παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια για πάνω από δέκα ώρες.

«Η Ιταλία θα συνεχίζει να καταρρέει»

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων, η Ιταλία θα συνεχίζει να καταρρέει, από την οικονομία μέχρι τους πύργους της», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Telegram τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία: Περαστικοί παρακολουθούν την κατάρρευση τμημάτων του Torre dei Conti, κοντά στη Via dei Fori Imperiali, Ρώμη, Ιταλία, 3 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Remo Casilli

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτήρισε τα σχόλια της Ζαχάροβα «ντροπιαστικά, χυδαία» και «απαράδεκτα» πριν κλητεύσει επίσημα τον Ρώσο πρέσβη.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδια για την παράταση της προμήθειας «μέσων, υλικών και εξοπλισμού» που απαιτούνται για την πολεμική εκστρατεία της Ουκρανίας ενάντια στην Ρωσία μέχρι το τέλος του 2025.

Νέα έρευνα

Ο πύργος, ο οποίος είναι κλειστός από το 2007, βρισκόταν σε διαδικασία συντήρησης ύψους 6,9 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αναγέννησης της πολιτιστικής κληρονομιάς Caput Mundi-Next Generation EU.

Το έργο περιλάμβανε εργασίες συντήρησης, την εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων, καθώς και την εγκατάσταση ενός νέου μουσείου.

Ένα εξωτερικό στήριγμα που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1930 κατέρρευσε γύρω στις 11:30 π.μ. τη Δευτέρα, πριν από την κατάρρευση της εσωτερικής οροφής στις 12:50 μ.μ, όπως μεταδίδει η The Art Newspaper.

Τέσσερις από τους εννέα εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο εκείνη τη στιγμή παγιδεύτηκαν, σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Rai.

Ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους πρώτους τρεις εργάτες λίγο μετά την πρώτη κατάρρευση, δεν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τέταρτο παρά μόνο 11 ώρες αργότερα. Ο εργάτης είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και αργότερα απεβίωσε στο νοσοκομείο.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τον θάνατο του Στρούτσι.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO
Culture Live 04.11.25

Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο