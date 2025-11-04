Ο εργάτης ο οποίος ανασύρθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ από τα συντρίμμια μεσαιωνικού πύργου, τμήμα του οποίου κατέρρευσε νωρίτερα, στη Ρώμη, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές τους στη δομή υγείας (φωτογραφία του Reuters/Remo Casilli, επάνω, από την επιχείρηση διάσωσης).

Ο άτυχος εργάτης ήταν σχεδόν ασφαλής μετά την πρώτη κατάρρευση, αλλά η δεύτερη, δυστυχώς, επιδείνωσε την κατάστασή του

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l’operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Ο 66χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης διάσωσης που επέτρεψε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια του Torre dei Conti («Πύργου των Κόμηδων») και να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το δυστύχημα συνέβη χθες Δευτέρα, ενώ στο κτίριο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης. Ο εργάτης ήταν σχεδόν ασφαλής μετά την πρώτη κατάρρευση, αλλά η δεύτερη, δυστυχώς, επιδείνωσε την κατάστασή του.

Τοποθετήθηκε οξυγόνο

Ο δήμαρχος της Ρώμης ενημέρωσε πως πρώτα τοποθετήθηκε οξυγόνο και ύστερα τα ειδικά συνεργία προχώρησαν στη διάσωση.

Ο 66χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, συνοδευόμενος από την αστυνομία, στο νοσοκομείο Umberto I της Ρώμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.