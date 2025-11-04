Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Αμέσως μετά την ανάσυρση του εργάτη από τα σιντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, του έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Τέσσερις άλλοι εργάτες στο εργοτάξιο διασώθηκαν επίσης. Ο Οκτάι Στροΐτσι, ο 66χρονος Ρουμάνος εργάτης, διασώθηκε από τα ερείπια μετά την κατάρρευση μέρους του Κάστρου των Κόμηδων, κοντά στην Αυτοκρατορική Αγορά (Fori Imperiali) στη Ρώμη. Τέσσερις συναδέλφοί του επίσης διασώθηκαν.

Το ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 11:20 π.μ. ώρα Ιταλίας, ενώ στο κτίριο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, ακολούθησε και δεύτερη κατάρρευση περίπου στις 12:30. Ο εγκλωβισμένος άνδρας παρέμεινε σε εγρήγορση και συνεργάστηκε με τους διασώστες καθ’ όλη τη διάρκεια, αλλά τώρα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 140 άτομα, ξεκίνησε γύρω στις 10:40 μ.μ.

Οι διασώστες υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τον άνδρα όταν βγήκε από το παράθυρο του πύργου. Ο Οκτάι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, συνοδευόμενος από την αστυνομία, στο νοσοκομείο Umberto I της Ρώμης. Σύμφωνα με την Agi, ο άνδρας έλαβε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η πρόγνωση για την υγεία του παραμένει αβέβαιη. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να εργάζονται για να ασφαλίσουν τον χώρο.

Ο Οκτάι ήταν σχεδόν ασφαλής μετά την πρώτη κατάρρευση, αλλά η δεύτερη, δυστυχώς, επιδείνωσε την κατάσταση. Ο δήμαρχος της Ρώμης ενημέρωσε πως πρώτα τοποθετήθηκε οξυγόνο και ύστερα τα ειδικά συνεργία προχώρησαν στην διάσωση.

Τι ανέφερε ο διασωθείς εργάτης Γκαετάνο Λα Μάνα

Ένας από τους τραυματίες που διασώθηκαν, ο 64χρονος Γκαετάνο Λα Μάνα, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο San Giovanni με τραύμα στο κεφάλι και πήρε εξιτήριο. Η σύζυγός του και η νύφη του τον βοήθησαν να μπει στο αυτοκίνητο για να φύγει από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Προς το παρόν, ο Λα Μάνα θα πρέπει να ξεκουραστεί. «Θα περάσει λίγος καιρός μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά. Θα δούμε πώς θα νιώθω», είπε. «Τώρα νιώθω καλύτερα. Άκουσα έναν κρότο και όλα κατέρρευσαν, όλα γκρεμίστηκαν», είπε. Ο Λα Μάνα κατάφερε να βρει καταφύγιο κάτω από μια αψίδα. Και αυτή η κίνηση πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.