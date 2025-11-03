Ένας τραυματισμένος εργάτης με καταγωγή από τη Ρουμανία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων, ενώ άλλοι τέσσερις που είχαν αρχικά παγιδευτεί στο άνω μέρος του πύργου έχουν διασωθεί, όπως αναφέρει η ρωμαϊκή έκδοση της Corriere della Sera.

«Ήμουν έξω και σερβίριζα τραπέζια όταν άκουσα έναν ήχο από συντρίμμια . Κοίταξα πάνω και είδα έναν εργάτη να πέφτει», είπε μια σερβιτόρα εστιατορίου στη Via del Colosseo, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της κατάρρευσης του πύργου.

Η περιοχή είναι εντελώς αποκλεισμένη από τις αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή. Στο παρελθόν, το κτίριο που επλήγη από την κατάρρευση ήταν το επίκεντρο εκκενώσεων λόγω παράνομης κατάληψης εντός του συγκροτήματος.

Ο εργαζόμενος που εξακολουθεί να βρίσκεται παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια του πρώτου ορόφου του Πύργου ανταποκρίνεται, είναι σε εγρήγορση και προσπαθεί να συνεργαστεί με τους πυροσβέστες που εργάζονται σκληρά για να τον απεγκλωβίσουν. Οι συνάδελφοί του περιμένουν το αποτέλεσμα της διάσωσης. Πρόκειται για έναν 66χρονο Ρουμάνο που εργάζεται για μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη συνοικία Πράτι.

❗🇮🇹 – Rome, Italy – A section of the 13th-century Torre dei Conti, a prominent medieval tower in the heart of Rome’s historic center, partially collapsed on Monday morning amid ongoing restoration work. The incident occurred at the Imperial Forums, near the Colosseum, sending… pic.twitter.com/wxrH3ahi4g — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 3, 2025

Στα πρόθυρα ολικής κατάρρευσης ο Πύργος των Κόμηδων

Σε κάποιο σημείο, ο Πύργος κατέρρευσε ξανά, ακριβώς τη στιγμή που οι πυροσβέστες διέσωζαν τον παγιδευμένο εργάτη. Ένα άλλο εσωτερικό τμήμα της κατασκευής κατέρρευσε, καθιστώντας την επικίνδυνη και ενδεχομένως να καταρρεύσει εντελώς.

Οι πυροσβέστες ασφάλισαν αμέσως ολόκληρη την περιοχή. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε τους διασώστες και τους θεατές, χωρίς όμως να προκαλέσει τραυματισμούς. Ένας πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης όταν συνέβη η δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε σε οφθαλμολογική κλινική με ερεθισμό στα μάτια.

Δύο διασώστες ανέβηκαν στην πυροσβεστική σκάλα για να εξετάσουν την πρόσοψη του πύργου και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον τελευταίο παγιδευμένο εργαζόμενο . Άλλοι πυροσβέστες παρέχουν υποστήριξη με μια άλλη πυροσβεστική σκάλα. Η επιχείρηση ήταν πολύ επικίνδυνη. Ειδικοί από την επαρχιακή διοίκηση της Ρώμης αναζητούν έναν τρόπο να τον προσεγγίσουν χωρίς να διακινδυνεύσουν να παγιδευτούν σε περαιτέρω καταρρεύσεις.

Εντός του πύργου έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά για την προστασία του εγκλωβισμένου περίπτωση επόμενης κατάρρευσης ενώ λειτουργεί ο «Ελέφαντας» ένα ειδικό μηχάνημα απομάκρυνσης συντριμμιών και μπάζων.