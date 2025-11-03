Νέα κατάρρευση σημειώθηκε πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο.

Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίσθηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Οι τρεις εργάτες απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Δείτε βίντεο: