newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ρώμη: Απανωτές καταρρεύσεις στον «Πύργο των Κόμηδων» – Ένας εργάτης κάτω από τα συντρίμμια
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 15:06

Ρώμη: Απανωτές καταρρεύσεις στον «Πύργο των Κόμηδων» – Ένας εργάτης κάτω από τα συντρίμμια

Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Σύνταξη
Upd:3.11.2025, 15:24
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Νέα κατάρρευση σημειώθηκε πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο.

Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίσθηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Οι τρεις εργάτες απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Ινδονησία: Περισσότεροι από 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Τραγωδία στην Ινδονησία: 13 παιδιά, αγνοούνται μετά από πλημμύρες - Επέστρεφαν από αγώνα βόλεϊ

Τα παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες στην Ινδονησία - Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται "κόκκινη ζώνη" από πλευράς ασφαλείας

Σύνταξη
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ απαντά ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία
Βενεζουέλα 03.11.25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο

«Είναι μετρημένες» οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία, απαντά με κυνισμό ο «ειρηνοποιός» Ντόναλντ Τραμπ, που αμφιβάλλει παράλληλα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: 4 νεκροί και φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει σπίτια
Κατέρρευσαν σπίτια 03.11.25

4 νεκροί - Φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ

Τέσσερις νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια κτισμάτων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο