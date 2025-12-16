Ρώμη: Αναμένεται να βάλει εισιτήριο στην Φοντάνα ντι Τρέβι ακολουθώντας τη Βενετία

Μετά την έναρξη του πολύσυζητημένου «συστήματος εισιτηρίων εισόδου στη Βενετία», η Ρώμη είναι επίσημα η επόμενη ιταλική πόλη που θα εισαγάγει περιορισμούς πρόσβασης σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πρωτεύουσας -επίσημα- για λόγους μείωσης του υπερτουρισμού.

Προκειμένου να διατηρηθεί ο χώρος και να γίνουν πιο ευχάριστες οι επισκέψεις στη Φοντάνα ντι Τρέβι, το Δημοτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την εισαγωγή ενός εισιτηρίου, το οποίο θα είναι επί πληρωμή για τους τουρίστες αλλά δωρεάν για τους κατοίκους. Η ημερομηνία που πρέπει να σημειωθεί είναι η 7η Ιανουαρίου 2026, όταν το δεύτερο πιο επισκέψιμο μνημείο της Ρώμης μετά το Κολοσσαίο θα γίνει επίσημα προσβάσιμο μέσω συστήματος εισιτηρίων.

Οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο περιορισμού του καθημερινού χάους γύρω από τη Φοντάνα ντι Τρέβι είχαν ήδη ξεκινήσει πέρυσι, μετά από μια σειρά περιστατικών που συμβόλιζαν την υποβάθμιση της περιοχής, όπως η πτώση ενός τουρίστα στα νερά της Φοντάνα. Η πρόταση για περιορισμένη πρόσβαση υποβλήθηκε από τον Αλεσάντρο Ορονάτο, Σύμβουλο Τουρισμού και Μεγάλων Εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, η περιοχή θα οργανωθεί σε δύο ξεχωριστές λωρίδες, μία για τους τουρίστες και μία για τους κατοίκους της Ρώμης, που θα σηματοδοτούνται με ορειχάλκινους στύλους, όπως αναφέρει ιταλικό περιοδικό μόδας.

Αναμένονται μεγάλα έσοδα για την Ρώμη – Δύο ευρώ το κόστος του εισιτηρίου

Σύμφωνα με την πρόταση που προωθεί ο Ορονάτο , το εισιτήριο για την πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι έχει ως κύριο σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που επισκέπτονται την πλατεία κάθε μέρα. Η πρόσβαση θα είναι δωρεάν για τους κατοίκους της Ρώμης, ενώ οι τουρίστες θα πληρώνουν 2 ευρώ.

Τα έσοδα που θα προκύψουν θα επανεπενδυθούν στη διαχείριση της περιοχής, ιδίως για την πρόσληψη προσωπικού που θα παρακολουθεί τα σημεία πρόσβασης και τις ροές των επισκεπτών.

Αν και ο δηλωμένος στόχος παραμένει η προστασία του μνημείου, το μέτρο θα μπορούσε επίσης να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, το νέο σύστημα θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο υπερτουρισμός αντιμετωπίζεται ως εχθρός των ντόπιων

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τη Φοντάνα ντι Τρέβι επισκέφθηκαν πάνω από 5,3 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός υψηλότερος από τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του Πάνθεον καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Η Ρώμη όπως η Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ και η Αθήνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τον μαζικό τουρισμό.

Πέρα από τον υπερπληθυσμό, ο υπερτουρισμός έχει δομικές συνέπειες, όπως αύξηση των τιμών, εκτίναξη των ενοικίων, σοβαρό πρόβλημα στις δημόσιες μεταφορές επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών και γενική μείωση της ποιότητας ζωής, με αντι-τουριστικές διαδηλώσεις να γίνονται στην Βαρκελώνη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Στη Ρώμη, όπου ο τουρισμός έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, όπως στις προαναφερόμενες πόλεις, η εισαγωγή εισιτηρίου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να μετατραπεί μια χρόνια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια πιο ελεγχόμενη και βιώσιμη μορφή διαχείρισης. Παρόλα αυτά μπορεί το μέτρο να καταλήξει καθαρά εισπρακτικό και να μην έχει τον παραμικρό αντίκτυπο στον υπερτουρισμό.