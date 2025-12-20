Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok και γιατί είναι σπάνιος

Ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου που τροφοδοτεί την online πλατφόρμα σύντομων βίντεο TikTok βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής, αφού η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια της εφαρμογής, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας που θα παραδώσει τον έλεγχο των λειτουργιών της αμερικανικής εφαρμογής TikTok σε αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία cloud computing Oracle.

Αν και η δημιουργία αυτής της νέας οντότητας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την αποφυγή της απαγόρευσης στις ΗΠΑ, καθώς και προς την άμβλυνση των εμπορικών και τεχνολογικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ιδιοκτησία του αλγορίθμου των προτάσεων, ο οποίος θεωρείται το «διαμάντι» της TikTok.

Ο Rush Doshi, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο X ότι δεν είναι σαφές εάν ο αλγόριθμος έχει μεταβιβαστεί, αδειοδοτηθεί ή εξακολουθεί να ανήκει και να ελέγχεται από το Πεκίνο, με την Oracle να παρέχει απλώς «παρακολούθηση».

Ο αλγόριθμος της TikTok

Ο αλγόριθμος θεωρείται βασικός για την παγκόσμια επιτυχία του TikTok και μέχρι πριν από λίγους μήνες, η θέση της ByteDance ήταν ότι θα προτιμούσε να κλείσει την εφαρμογή στις ΗΠΑ παρά να την πουλήσει.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο κάποιες πηγές, ότι η ByteDance θα διατηρούσε την ιδιοκτησία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ, αλλά θα παραχωρούσε τον έλεγχο των δεδομένων, του περιεχομένου και του αλγόριθμου της εφαρμογής στην κοινοπραξία.

Η κοινοπραξία θα λειτουργούσε ως υποστήριξη της αμερικανικής εταιρείας και θα διαχειριζόταν τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών και τον αλγόριθμο, ανέφεραν τότε εκείνες οι πηγές, προσθέτοντας ότι ένα ξεχωριστό τμήμα που θα συνέχιζε να ανήκει εξ ολοκλήρου στην ByteDance θα έλεγχε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαφήμιση.

Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσαν το περίγραμμα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος την Παρασκευή. Η ελεγχόμενη από την ByteDance εταιρεία TikTok στις ΗΠΑ θα είναι αυτή που θα αποφέρει έσοδα, ενώ η νέα κοινοπραξία θα λαμβάνει ένα μέρος των εσόδων για τις τεχνολογικές και τις υπηρεσίες δεδομένων που παρέχει, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δηλώσει τη θέση της σχετικά με τη συμφωνία που υπογράφηκε. Το Πεκίνο προέβη σε αλλαγές στους νόμους περί εξαγωγών το 2020, οι οποίες του παρέχουν δικαιώματα έγκρισης για οποιαδήποτε εξαγωγή αλγόριθμων, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας σε οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης ή απόσχισης της αμερικανικής εφαρμογής.

Τι κάνει τον αλγόριθμο τόσο ισχυρό;

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι δεν είναι μόνο οι αλγόριθμοι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σε συνδυασμό με το format των σύντομων βίντεο, που έχουν κάνει το TikTok τόσο επιτυχημένο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, το TikTok έδειξε ότι ένας αλγόριθμος, ο οποίος βασίζεται στην κατανόηση των ενδιαφερόντων του χρήστη, μπορεί να είναι πιο ισχυρός. Αντί να βασίζουν τον αλγόριθμό τους σε «κοινωνικά γραφήματα» όπως η Meta , οι υπεύθυνοι του TikTok έχουν δηλώσει ότι ο αλγόριθμός τους βασίζεται σε «σήματα ενδιαφέροντος».

Η μορφή των σύντομων βίντεο επιτρέπει στον αλγόριθμο του TikTok να γίνει πολύ πιο δυναμικός και να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις αλλαγές στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών με την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας σε επίπεδο λεπτομέρειας που αφορά ακόμη και το τι μπορεί να αρέσει σε έναν χρήστη κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου της ημέρας.

Επιπλέον, η τοποθέτηση του TikTok ως εφαρμογής που δημιουργήθηκε εξαρχής για κινητές συσκευές του έδωσε πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών πλατφορμών που έπρεπε να προσαρμόσουν τις διεπαφές τους από οθόνες υπολογιστών.

Η έγκαιρη είσοδος της TikTok στην αγορά των σύντομων βίντεο έδωσε επίσης στην εταιρεία ένα μεγάλο πλεονέκτημα ως πρωτοπόρου. Το Instagram της Meta δεν είχε λανσάρει τα Reels μέχρι το 2020, ενώ το YouTube της Alphabet λάνσαρε το Shorts το 2021 και τα δύο με χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με την TikTok όσον αφορά τα δεδομένα και την εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων.

Η έρευνα για τον αλγόριθμο

Το TikTok προτείνει επίσης τακτικά περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των χρηστών, κάτι που η διοίκηση της εταιρείας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι απαραίτητο για την εμπειρία των χρηστών του TikTok.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από ερευνητές των ΗΠΑ και της Γερμανίας διαπίστωσε ότι ο αλγόριθμος του TikTok «εκμεταλλεύεται τα ενδιαφέροντα των χρηστών στο 30% έως 50% των προτεινόμενων βίντεο», μετά από εξέταση δεδομένων από 347 χρήστες του TikTok και πέντε αυτοματοποιημένα bots.

«Αυτό το εύρημα δείχνει ότι ο αλγόριθμος του TikTok επιλέγει να προτείνει μεγάλο αριθμό βίντεο εξερεύνησης, σε μια προσπάθεια είτε να συμπεράνει καλύτερα τα ενδιαφέροντα των χρηστών είτε να μεγιστοποιήσει τη διατήρηση των χρηστών, προτείνοντας πολλά βίντεο που δεν εμπίπτουν στα (γνωστά) ενδιαφέροντα των χρηστών», έγραψαν οι ερευνητές στο άρθρο με τίτλο «TikTok and the Art of Personalization» (Το TikTok και η τέχνη της εξατομίκευσης).

Πηγή: ΟΤ