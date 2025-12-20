science
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok και γιατί είναι σπάνιος
Τεχνολογία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 22:45

Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok και γιατί είναι σπάνιος

Μήπως η ByteDance χάνει τον έλεγχο του TikTok στις ΗΠΑ – Τι δείχνει η νέα συμφωνία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου που τροφοδοτεί την online πλατφόρμα σύντομων βίντεο TikTok βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής, αφού η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια της εφαρμογής, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας που θα παραδώσει τον έλεγχο των λειτουργιών της αμερικανικής εφαρμογής TikTok σε αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία cloud computing Oracle.

Αν και η δημιουργία αυτής της νέας οντότητας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την αποφυγή της απαγόρευσης στις ΗΠΑ, καθώς και προς την άμβλυνση των εμπορικών και τεχνολογικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ιδιοκτησία του αλγορίθμου των προτάσεων, ο οποίος θεωρείται το «διαμάντι» της TikTok.

Ο Rush Doshi, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο X ότι δεν είναι σαφές εάν ο αλγόριθμος έχει μεταβιβαστεί, αδειοδοτηθεί ή εξακολουθεί να ανήκει και να ελέγχεται από το Πεκίνο, με την Oracle να παρέχει απλώς «παρακολούθηση».

Ο αλγόριθμος της TikTok

Ο αλγόριθμος θεωρείται βασικός για την παγκόσμια επιτυχία του TikTok και μέχρι πριν από λίγους μήνες, η θέση της ByteDance ήταν ότι θα προτιμούσε να κλείσει την εφαρμογή στις ΗΠΑ παρά να την πουλήσει.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο κάποιες πηγές, ότι η ByteDance θα διατηρούσε την ιδιοκτησία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ, αλλά θα παραχωρούσε τον έλεγχο των δεδομένων, του περιεχομένου και του αλγόριθμου της εφαρμογής στην κοινοπραξία.

Η κοινοπραξία θα λειτουργούσε ως υποστήριξη της αμερικανικής εταιρείας και θα διαχειριζόταν τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών και τον αλγόριθμο, ανέφεραν τότε εκείνες οι πηγές, προσθέτοντας ότι ένα ξεχωριστό τμήμα που θα συνέχιζε να ανήκει εξ ολοκλήρου στην ByteDance θα έλεγχε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαφήμιση.

Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσαν το περίγραμμα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος την Παρασκευή. Η ελεγχόμενη από την ByteDance εταιρεία TikTok στις ΗΠΑ θα είναι αυτή που θα αποφέρει έσοδα, ενώ η νέα κοινοπραξία θα λαμβάνει ένα μέρος των εσόδων για τις τεχνολογικές και τις υπηρεσίες δεδομένων που παρέχει, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δηλώσει τη θέση της σχετικά με τη συμφωνία που υπογράφηκε. Το Πεκίνο προέβη σε αλλαγές στους νόμους περί εξαγωγών το 2020, οι οποίες του παρέχουν δικαιώματα έγκρισης για οποιαδήποτε εξαγωγή αλγόριθμων, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας σε οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης ή απόσχισης της αμερικανικής εφαρμογής.

Τι κάνει τον αλγόριθμο τόσο ισχυρό;

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι δεν είναι μόνο οι αλγόριθμοι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σε συνδυασμό με το format των σύντομων βίντεο, που έχουν κάνει το TikTok τόσο επιτυχημένο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, το TikTok έδειξε ότι ένας αλγόριθμος, ο οποίος βασίζεται στην κατανόηση των ενδιαφερόντων του χρήστη, μπορεί να είναι πιο ισχυρός. Αντί να βασίζουν τον αλγόριθμό τους σε «κοινωνικά γραφήματα» όπως η Meta , οι υπεύθυνοι του TikTok έχουν δηλώσει ότι ο αλγόριθμός τους βασίζεται σε «σήματα ενδιαφέροντος».

Η μορφή των σύντομων βίντεο επιτρέπει στον αλγόριθμο του TikTok να γίνει πολύ πιο δυναμικός και να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις αλλαγές στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών με την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας σε επίπεδο λεπτομέρειας που αφορά ακόμη και το τι μπορεί να αρέσει σε έναν χρήστη κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου της ημέρας.

Επιπλέον, η τοποθέτηση του TikTok ως εφαρμογής που δημιουργήθηκε εξαρχής για κινητές συσκευές του έδωσε πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών πλατφορμών που έπρεπε να προσαρμόσουν τις διεπαφές τους από οθόνες υπολογιστών.

Η έγκαιρη είσοδος της TikTok στην αγορά των σύντομων βίντεο έδωσε επίσης στην εταιρεία ένα μεγάλο πλεονέκτημα ως πρωτοπόρου. Το Instagram της Meta δεν είχε λανσάρει τα Reels μέχρι το 2020, ενώ το YouTube της Alphabet λάνσαρε το Shorts το 2021 και τα δύο με χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με την TikTok όσον αφορά τα δεδομένα και την εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων.

Η έρευνα για τον αλγόριθμο

Το TikTok προτείνει επίσης τακτικά περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των χρηστών, κάτι που η διοίκηση της εταιρείας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι απαραίτητο για την εμπειρία των χρηστών του TikTok.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από ερευνητές των ΗΠΑ και της Γερμανίας διαπίστωσε ότι ο αλγόριθμος του TikTok «εκμεταλλεύεται τα ενδιαφέροντα των χρηστών στο 30% έως 50% των προτεινόμενων βίντεο», μετά από εξέταση δεδομένων από 347 χρήστες του TikTok και πέντε αυτοματοποιημένα bots.

«Αυτό το εύρημα δείχνει ότι ο αλγόριθμος του TikTok επιλέγει να προτείνει μεγάλο αριθμό βίντεο εξερεύνησης, σε μια προσπάθεια είτε να συμπεράνει καλύτερα τα ενδιαφέροντα των χρηστών είτε να μεγιστοποιήσει τη διατήρηση των χρηστών, προτείνοντας πολλά βίντεο που δεν εμπίπτουν στα (γνωστά) ενδιαφέροντα των χρηστών», έγραψαν οι ερευνητές στο άρθρο με τίτλο «TikTok and the Art of Personalization» (Το TikTok και η τέχνη της εξατομίκευσης).

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο