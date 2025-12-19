To TikTok παραδίδει τα κλειδιά στις ΗΠΑ για να αποφύγει το λουκέτο

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok υπέγραψε συμφωνία για να ανοίξει νέα επιχείρηση υπό αμερικανικό έλεγχο, προκειμένου αποφύγει την απαγόρευση στην αγορά των ΗΠΑ.

Η ByteDance, υπέγραψε τη συμφωνία με τρεις επενδυτές, τον όμιλο Oracle του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, την εταιρεία επενδύσεων Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εξέλιξη αναμενόταν από το Σεπτέμβριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας έπειτα από παρατεταμένες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για το μέλλον της πλατφόρμας social media.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε τότε παρατείνει για άλλη μια φορά, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2026, την εφαρμογή νόμου που είχε ψηφισθεί στη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν, ο οποίος προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok τον Ιανουάριο 2025, αν το δίκτυο δεν είχε συμμορφωθεί μέχρι τότε με την αναδιάρθρωση.

Το κείμενο της συμφωνίας, σύμφωνα με τους αμερικανούς νομοθέτες, εμποδίζει τις κινεζικές αρχές να αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επηρεάζουν την κοινή γνώμη μέσω του αλγόριθμου πρότασης περιεχομένου.

Το TikTok, το οποίο δηλώνει πως έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχθηκε ότι οι εργαζόμενοί του με έδρα την Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα ορισμένων Αμερικανών, όμως διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν γνωστοποιήθηκε στην κινεζική κυβέρνηση.

Η μελλοντική κοινή επιχείρηση, με την ονομασία «TikTok USDS Joint Venture LLC», θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα του TikTok «με αρμοδιότητα στην προστασία των δεδομένων» των αμερικανών χρηστών, «την ασφάλεια του αλγορίθμου, τον έλεγχο του περιεχομένου» και τη συμμόρφωση του κοινωνικού δικτύου, σύμφωνα με το υπόμνημα που απηύθυνε στους εργαζομένους του ο γενικός διευθυντής της εταιρεία Σου Τσιού.

Όπως προβλέπεται από το διάταγμα που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο από τον Ντόναλντ Τραμπ, «η αμερικανική κοινή επιχείρηση θα ελέγχεται πλειοψηφικά από αμερικανούς επενδυτές, θα διοικείται από ένα νέο διοικητικό συμβούλιο επτά μελών, η πλειοψηφία των οποίων θα είναι Αμερικανοί, και θα υπόκειται σε όρους που προστατεύουν τα δεδομένα των Αμερικανών και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», διαβεβαιώνει ο γενικός διευθυντής.

Οι Oracle, Silver Lake και MGX, εταιρείες που φημίζονται για την εγγύτητά τους στην κυβέρνηση Τραμπ, θα κατέχουν σε ίσα μερίδια το 45% της κοινής επιχείρησης.

Οι σημερινοί επενδυτές της ByteDance, μεταξύ των οποίων αμερικανικά επενδυτικά ταμεία, θα κατέχουν το 30,1% και η ByteDance το υπόλοιπο 19,9%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP