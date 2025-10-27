«Έχουμε συμφωνία» – Κορυφώνεται το διπλωματικό σίριαλ του TikTok

ΗΠΑ και η Κίνα έχουν οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τη μεταφορά της αμερικανικής έκδοσης του TikTok σε νέους ιδιοκτήτες, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και στον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ο Μπέσεντ είπε: «Καταλήξαμε [σε συμφωνία] στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί και εναπόκειται στους δύο ηγέτες να ολοκληρώσουν αυτή τη συμφωνία» κατά τη διάρκεια συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Κορέα.

Ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον, έχει προταθεί ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Ο Μπέσεντ δεν αποκάλυψε καμία λεπτομέρεια της συμφωνίας, είπε ωστόσο, ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου, που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, μιας πιθανής εμπορικής συμφωνίας που θα συζητηθεί όταν συναντηθούν ο Τραμπ και ο Σι τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί, στις 25 Σεπτεμβρίου, η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, που ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία για νέα ιδιοκτησία με έδρα τις ΗΠΑ, με πλειοψηφία αμερικανών επενδυτών.

«Δεν συμμετέχω στην εμπορική πλευρά της συναλλαγής», πρόσθεσε ο Μπέσεντ. «Η αποστολή μου ήταν να πείσω τους Κινέζους να συμφωνήσουν να εγκρίνουν τη συναλλαγή και πιστεύω ότι το καταφέραμε με επιτυχία τις τελευταίες δύο ημέρες».

Ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, έχει προταθεί από τον πρώην παραγωγό μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου, Τζακ Άντβεντ, ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο Τραμπ έχει υποδείξει ότι νέοι αμερικανοί επενδυτές περιλαμβάνουν τους συντηρητικούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και Λάρι Έλισον.

Προϊστορία

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, ο Τραμπ απείλησε να απαγορεύσει το TikTok το 2020 σε αντίποινα για τον χειρισμό της Covid-19 από την Κίνα.

Το Κογκρέσο ψήφισε απαγόρευση της εφαρμογής πριν υπογραφεί σε νόμο τον Απρίλιο του 2024 από τον Τζο Μπάιντεν, όταν ήταν πρόεδρος μεταξύ των δύο θητειών του Τραμπ. Επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025, αλλά παρατάθηκε τέσσερις φορές από τον Τραμπ, ενώ η κυβέρνησή του εργαζόταν για την ανάπτυξη μιας συμφωνίας για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.

Η συμφωνία

Η συμφωνία εκτιμάται ότι αποτιμάται σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πλειοψηφία των Αμερικανών και διεθνών επενδυτών θα κατέχει περίπου το 65% της εταιρείας, με την ByteDance και τους κινέζους επενδυτές να κατέχουν λιγότερο από 20%.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ παραδίδει την εποπτεία του αλγορίθμου της εφαρμογής στους νέους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων έξι από τις επτά έδρες στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία την Κυριακή για μια σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο πλαίσιο μιας πενθήμερης περιοδείας στην ήπειρο, με αναμενόμενη μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σι την Πέμπτη.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν τις αγορές σόγιας και γεωργικών προϊόντων από αμερικανούς αγρότες, το εμπορικό ισοζύγιο και την αμερικανική κρίση της φαιντανύλης, η οποία αναφέρθηκε ως η βάση για τους δασμούς 20% του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές.

Πηγή: OT.gr