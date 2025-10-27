science
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Έχουμε συμφωνία» – Κορυφώνεται το διπλωματικό σίριαλ του TikTok
Τεχνολογία 27 Οκτωβρίου 2025 | 10:24

«Έχουμε συμφωνία» – Κορυφώνεται το διπλωματικό σίριαλ του TikTok

Καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία για το TikTok, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

ΗΠΑ και η Κίνα έχουν οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τη μεταφορά της αμερικανικής έκδοσης του TikTok σε νέους ιδιοκτήτες, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και στον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ο Μπέσεντ είπε: «Καταλήξαμε [σε συμφωνία] στη Μαδρίτη και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί και εναπόκειται στους δύο ηγέτες να ολοκληρώσουν αυτή τη συμφωνία» κατά τη διάρκεια συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Κορέα.

Ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον, έχει προταθεί ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Ο Μπέσεντ δεν αποκάλυψε καμία λεπτομέρεια της συμφωνίας, είπε ωστόσο, ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου, που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, μιας πιθανής εμπορικής συμφωνίας που θα συζητηθεί όταν συναντηθούν ο Τραμπ και ο Σι τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί, στις 25 Σεπτεμβρίου, η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, που ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία για νέα ιδιοκτησία με έδρα τις ΗΠΑ, με πλειοψηφία αμερικανών επενδυτών.

«Δεν συμμετέχω στην εμπορική πλευρά της συναλλαγής», πρόσθεσε ο Μπέσεντ. «Η αποστολή μου ήταν να πείσω τους Κινέζους να συμφωνήσουν να εγκρίνουν τη συναλλαγή και πιστεύω ότι το καταφέραμε με επιτυχία τις τελευταίες δύο ημέρες».

Ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, έχει προταθεί από τον πρώην παραγωγό μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου, Τζακ Άντβεντ, ως πιθανό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο Τραμπ έχει υποδείξει ότι νέοι αμερικανοί επενδυτές περιλαμβάνουν τους συντηρητικούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και Λάρι Έλισον.

O Μπάρον Τραμπ. εδώ με τους γονείς του το 2024, δεν αποκλείεται να κερδίσει θέση στο ΔΣ του αμερικανικού TikTok (Reuters)

O Μπάρον Τραμπ. εδώ με τους γονείς του το 2024, δεν αποκλείεται να κερδίσει θέση στο ΔΣ του αμερικανικού TikTok (Reuters)

Προϊστορία

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, ο Τραμπ απείλησε να απαγορεύσει το TikTok το 2020 σε αντίποινα για τον χειρισμό της Covid-19 από την Κίνα.

Το Κογκρέσο ψήφισε απαγόρευση της εφαρμογής πριν υπογραφεί σε νόμο τον Απρίλιο του 2024 από τον Τζο Μπάιντεν, όταν ήταν πρόεδρος μεταξύ των δύο θητειών του Τραμπ. Επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025, αλλά παρατάθηκε τέσσερις φορές από τον Τραμπ, ενώ η κυβέρνησή του εργαζόταν για την ανάπτυξη μιας συμφωνίας για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.

Η συμφωνία

Η συμφωνία εκτιμάται ότι αποτιμάται σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πλειοψηφία των Αμερικανών και διεθνών επενδυτών θα κατέχει περίπου το 65% της εταιρείας, με την ByteDance και τους κινέζους επενδυτές να κατέχουν λιγότερο από 20%.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ παραδίδει την εποπτεία του αλγορίθμου της εφαρμογής στους νέους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων έξι από τις επτά έδρες στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία την Κυριακή για μια σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο πλαίσιο μιας πενθήμερης περιοδείας στην ήπειρο, με αναμενόμενη μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σι την Πέμπτη.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν τις αγορές σόγιας και γεωργικών προϊόντων από αμερικανούς αγρότες, το εμπορικό ισοζύγιο και την αμερικανική κρίση της φαιντανύλης, η οποία αναφέρθηκε ως η βάση για τους δασμούς 20% του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο