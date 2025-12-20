Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση
Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν
Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα. Ο πληθυσμός της χώρας έφτασε στο μέγιστό του το 2011, με 11,1 εκατομμύρια κατοίκους. Έκτοτε άρχισε να μειώνεται, και σήμερα ζουν στην Ελλάδα λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι.
Ο Δήμος Σουλίου λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει τις γεννήσεις, προσφέροντας οικονομική επιβράβευση. Τι προβλέπει; Οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί.
Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο κοινωνικό και συμβολικό αποτύπωμα σε έναν τόπο που βλέπει τον πληθυσμό του να συρρικνώνεται και τα χωριά του να αδειάζουν.
«Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Δήμος Σουλίου επιλέγει να μην μείνει θεατής. Παίρνει θέση και αναλαμβάνει ευθύνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο τόπος αυτός δεν παραιτείται από το μέλλον του», τονίζει ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης, μιλώντας για τη νέα πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών.
Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική παροχή, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή. «Σε μια περίοδο που οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, η στήριξη της νέας ζωής είναι πράξη ευθύνης και επένδυση στο αύριο», υπογραμμίζει.
Σε ποιους απευθύνεται η πρωτοβουλία
Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν. Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για μια σταδιακή δημογραφική και κοινωνική ανασυγκρότηση.
«Επενδύουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε, στους ανθρώπους και στα παιδιά μας. Το Σούλι δεν ανήκει μόνο στο ένδοξο παρελθόν του. Διεκδικεί το παρόν και αξίζει ένα ζωντανό, ελπιδοφόρο μέλλον», καταλήγει ο κ. Ντάνης.
