Εκ νέου μείωση, έστω και σε οριακά επίπεδα, σημείωσε ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, με βάσει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,03% σε σχέση με τον πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα.

Μισές οι γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους

Όπως εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 54.135 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο πληθυσμός ηλικίας 0 – 14 ετών ανήλθε σε 12,8% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15 – 64 ετών και 23,7% του πληθυσμού 65 ετών και άνω.

Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 – 14 ετών) την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε 185,4.

Τα στοιχεία για τη μετανάστευση

Η καθαρή μετανάστευση κατά το 2024 (54.135 άτομα) αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 132.149 εισερχομένων και 78.014 εξερχομένων μεταναστών.

Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι μετανάστες).

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

Η εκτίμηση των μεταναστευτικών ροών (πλην των ατόμων που σχετίζονται με αιτήματα διεθνούς ή προσωρινής προστασίας) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εκτιμητικών μοντέλων.

Πάνω από το 1/3 στην Αττική

Ο πληθυσμός εκτιμάται με βάση τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού του έτους 2024 και τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2024 (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Ο εκτιμώμενος πληθυσμός ανά Περιφέρεια την 1η Ιανουαρίου του 2025, κατανέμεται ως ακολούθως: 36,3% στην Αττική, 17,1% στην Κεντρική Μακεδονία, 6,5% στην Θεσσαλία, 6,1% Δυτική Ελλάδα, 6% Κρήτη, 5,4% Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 4,9% Στερεά Ελλάδα, 1,9% Ιόνια Νησιά, 3,1% Ήπειρος, 2,3% Δυτική Μακεδονία, 3,2% Νότιο Αιγαίο, 2% Βόρειο Αιγαίο και Πελοπόννησος με 5,1%.