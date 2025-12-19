Ζαλγκίρις – Παρτιζάν 109-68: Αστραψαν και βρόντηξαν οι Λιθουανοί

Η Ζαλγκίρις επέστρεψε στις νίκες και διέσυρε την Παρτιζάν στην Λιθουανία με 109-68 και η ομάδα του Μασιούλις ανέβηκε στις 10 νίκες. Οι Σέρβοι από την άλλη έκαναν την δεύτερη συνεχόμενή τους βαριά ήττα και έπεσαν στις 10 ήττες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά από την πρώτη περίοδο, τελειώνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 13 πόντων και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Με τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ίγκνας Μπραζντέικις και Μόουζες Ράιτ να κάνουνε πάρτι στην επίθεση, η διαφορά άνοιξε γρήγορα και η Παρτιζάν δεν είχε καμία απάντηση.

Ο μόνοι παίκτες των Σέρβων που έκαναν καλό ματς ήταν οι Μπρούνο Φερνάντο (16π) και Άιζακ Μπόνκγα (13π), ενώ ο Ντουέιν Ουάσινγκτον των 17 πόντων ήταν πάρα πολύ άστοχος.

Ο Ράιτ ήταν ο MVP με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6/6 σουτ εντός πεδίας, ενώ ο Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους. Ο Μπραζντέικις πρόσθεσε 15 πόντους και ο Γουίλιαμς-Γκος 12.

Η Ζαλγκίρις στην επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και με νίκη θα φτάσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στον βαθμολογικό πίνακα. Από την άλλη, η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 12 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φρανσίσκο 22 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιτ 17 (6/6 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Μπραζντέικις 15 (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ) , Τουμπέλις 6 , Λο 6 , Σλίβα 6 , Μπιρούτις 11 (4/4 δίποντα, 3/6 βολές, 1 ριμπάουντ), Ρουμπσταβίτσιους 3, Σιρβίντις 2 , Ουλάνοβας 9 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Οτσόκολιτς): Μίλτον 4 , Ουάσινγκτον 17 (4/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/4 βολές), Οσετκόβσκι 7 (3/5 δίποντα, 2 ριμπάόυντ, 2 ασίστ), Μαρίνκοβιτς 2 , Μπράουν 8, Μπόνγκα 12 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Λάκιτς, Φερνάντο 16 (7/8 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Καλάθης 2 , Πάρκερ