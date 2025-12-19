Μονακό – Μπάγερν 103-77: «Πάρτι» για την ομάδα του Σπανούλη
Η Μονακό υποδέχτηκε την Μπάγερν Μονάχου για την 17η αγωνιστική της Euroleague κι επικράτησε άνετα με 103-77, επιστρέφοντας στις νίκες.
Η Μονακό επικράτησε εύκολα επί της Μπάγερν Μονάχου με και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε τις 10 νίκες. Οι Μονεγάσκοι την ίδια στιγμή πέτυχαν την πέμπτη τους φετινή 100αρα στην Euroleague. Οι Γερμανοί από την άλλη υπέπεσαν στην όγδοη σερί τους ήττα και βρίσκονται πλέον στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Στο πρώτο ημίχρονο, το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να είναι εξαιρετικές στο επιθετικό κομμάτι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 47-39. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι και με σερί 35-16 πήγανε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 27 πόντων.
Πρώτος σκόρερ του ματς ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ οι Νίκολα Μίροτιτς και Μάικ Τζέιμς πρόσθεσαν από 16 (100% σε σουτ εντός πεδίας) και 14 πόντους αντίστοιχα. Τρομερό ματς έκανε και ο Άλφα Ντιαλό με 12 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Από την ομάδα του Χέρμπερτ, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα πέτυχε 13 πόντους, ο Στέφαν Γιόβιτς σημείωσε 11 και ο Σπένσερ Ντινγουίντι δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ με μόλις 10 πόντους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 18η αγωνιστική η Μονακό θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/12, 20:30), ενώ η Μπάγερν θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (23/12, 20:30)
