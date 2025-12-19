Αναντολού Εφές – Dubai B.C. 76-80: Επιστροφή στις νίκες με σούπερ Μακίνλεϊ Ράιτ

Η Dubai B.C. επικράτησε επί της Εφές στην Τουρκία με 76-80, με την ομάδα του Γκόλεματς να ολοκληρώνει ακόμη μία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει τις 8 νίκες σε 17 ματς.

Η Εφές ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο με τον Ροντρίγκ Μπομπουά να πηγαίνει στα αποδυτήρια ως πρώτος σκόρερ του αγώνα με 12 πόντους. Η ομάδα του Ντουμπάι παρόλα αυτά κράτησε το ματς στους επτά πόντους, με τον Μακίνλεϊ Ράιτ να έχει αναλάβει τα χρέη του πλέι-μέικερ και να έχει ήδη μαζέψει έξι ασίστ.

Η ομάδα του Γκόλεματς όμως, με τους Μφιόντου Καμπενγκέλε και Φίλιπ Πετρούσεφ να παίρνουν μπρος στην επίθεση, κατάφερε να περάσει μπροστά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ ήταν αυτός που κρατούσε στο παιχνίδι τους γηπεδούχους, κάνοντας τα πάντα στο γήπεδο, ενώ ο Αιζάια Κορντινιέ και ο Ρόλαντ Σμιτς έδωσαν λύσεις στην επίθεση.

Ο Μακίνλεϊ Ράιτ μίλησε τελευταίος, πετυχαίνοντας σουτ μέσης απόστασης στα τριάντα δεύτερα και έπειτα ευστοχώντας στις δύο βολές που έκριναν το ματς. Ο Αμερικανός με 17 πόντους και 15 ασίστ ήταν με διαφορά ο MVP του αγώνα, ενώ οι Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ πρόσθεσαν 20 και 14 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80

Τα ομαδικά στατιστικά της Εφές: 19/37 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 14/19 βολές, 34 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 11 επιθετικά), 12 ασίστ, 4 κλεψίματα, 10 λάθη, 2 μπλοκ, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Dubai BC: 25/46 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 21/26 βολές, 37 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 22 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8 λάθη, 3 μπλοκ, 20 φάουλ