«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.
Τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, η μητέρα της 13χρονης που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικές της στο προαύλιο γυμνασίου της Αγίας Παρασκευής, παρουσιάζει το in.
«Δέχτηκα τηλέφωνο από τη δασκάλα υποστήριξης του σχολείου, μου είπε ότι βρήκε την κόρη μου να κλαίει έξω από την τάξη και πως της είπε ότι την είχαν σπρώξει και την είχαν χτυπήσει κάποια άλλα παιδιά» φέρεται να ανέφερε ξεκινώντας να περιγράφει το περιστατικό.
Η μητέρα του θύματος, στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως πήγε αμέσως στο σχολείο και μίλησε με την δασκάλα και την διευθύντρια, οι οποίες της είπαν ότι η κόρη της ήταν φοβισμένη και δεν ήθελε να τους πει ποια παιδιά την χτύπησαν γιατί την είχαν απειλήσει να μην μιλήσει σε κανέναν.
«Όταν σχόλασε η κόρη μου και πηγαίναμε στο σπίτι, μου είπε ότι από το δεύτερο διάλλειμα μέχρι και το τέταρτο, δύο κορίτσια από το σχολείο, της φώναζαν και την έβριζαν και στο τελευταίο διάλλειμα την πήγαν σπρώχνοντας στο πίσω μέρος του σχολείου, την έριξαν στο πεζούλι και συνέχισαν να τη βρίζουν. Όταν χτύπησε το κουδούνι για να μπουν στις τάξεις και η κόρη μου έφυγε και ανέβαινε τις σκάλες για να πάει στην τάξη της την ακολούθησαν και την έσπρωχναν στις σκάλες, λέγοντας της ότι δεν θα πάει πουθενά. Τότε την χτύπησαν με χαστούκια στο πρόσωπο» φέρεται να υποστήριξε.
Συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου, στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη να γονατίσει μπροστά της και τη χαστούκισε ενώ την βιντεοσκοπούσαν.
Η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ η δεύτερη ανήλικη που ενεπλάκη στο περιστατικό αναζητείται.
