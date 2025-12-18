Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η 54χρονη αλλοδαπή, οικιακή βοηθός καθώς και ο 37χρονος ομοεθνής φερόμενος ως συνεργός της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από δύο ηλικιωμένους, στο σπίτι των οποίων εργαζόταν η 54χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κοσμήματα ήταν τεράστιας αντικειμενικής και συναισθηματικής αξίας, και η οικιακή βοηθός τα αφαίρεσε, εκμεταλλευόμενη την ευκολία με την οποία έμπαινε στο σπίτι των συγκεκριμένων υπερήλικων ανθρώπων για να καθαρίσει και να τακτοποιήσει.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Μετά από έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, που ταυτοποίησε τους φερόμενους ως δράστες, οι δυο τους οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Α.Τ. της περιοχής τους.

Στο in ο 37χρονος φερόμενος συνεργός και η δικηγόρος του

Το in επικοινώνησε με τον 37χρονο μετά την απολογία του, ο οποίος δήλωσε: «Ουδέποτε έκλεψα οτιδήποτε, ούτε βοήθησα την 54χρονη σε καμία πράξη της. Αρνήθηκα κατηγορηματικά τις κατηγορίες ενώπιον της ανακρίτριας και τις αρνούμαι και τώρα».

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου!» πρόσθεσε ο 37χρονος.

Σύμφωνα με τη συνήγορο του κατηγορουμένου Αναστασία Μπάκα που μίλησε στο in: «Από τη δικογραφία δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στοιχειοθετεί τις αποδιδόμενες κατηγορίες περί διακεκριμένων κλοπών».

«Κατά την απολογία του κατηγορουμένου αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα ουσιώδη κενά της υπόθεσης, επισημάνθηκε η έλλειψη συγκεκριμένων και αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων που να στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες πράξεις και αναδείχθηκε η προσωπικότητα του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα οι ενδείξεις να αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς και να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους» συμπλήρωσε η κυρία Μπάκα.