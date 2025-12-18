Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν φορείς της Μαγνησίας, οι οποίοι συζήτησαν το φλέγον ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων και συμφώνησαν ότι ο αγώνας για να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί πρέπει να είναι κοινός. Όπως επισημαίνεται, κανείς δεν διαφωνεί ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, θυμίζει «καζάνι που βράζει», γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διάλογο.

Οι συνυπογράφοντες τονίζουν ότι η άρνηση στον διάλογο μπορεί μόνο να επιβαρύνει περαιτέρω τους κλάδους που επηρεάζονται από την αδιαλλαξία μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η εξέλιξη της κατάστασης είναι κρίσιμη για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και καλούν την κυβέρνηση να βρει άμεσα λύση.

Κοινό αίτημα

Κοινό αίτημα όλων αποτελεί το άνοιγμα των δρόμων σήμερα. Όπως αναφέρεται, υπήρχε προσδοκία για διαφορετική στάση από τους αγρότες στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς, σύμφωνα με τη δήλωση, δεν είναι δυνατόν ένας τομέας της οικονομίας, ενώ αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με τους υπόλοιπους, να οδηγεί στην καταστροφή άλλους κλάδους.

Ήδη, όπως καταγγέλλεται, έχει ξεκινήσει κύμα ακυρώσεων που επηρεάζει όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά το σύνολο της οικονομίας της περιοχής. Ο μοναδικός στόχος όλων, επαναλαμβάνεται, είναι το άνοιγμα των δρόμων, με κοινή δέσμευση για συμπόρευση, ώστε να ενισχυθεί η φωνή της λογικής.

«Μην το ξεχνάμε, είμαστε όλοι μαζί μια αλυσίδα», καταλήγει η δήλωση.

Τη δήλωση που εξέδωσε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας συνυπογράφουν ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, η Ένωση Επαγγελματιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέας Αγχιάλου, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών – Ξενοδόχων Καλών Νερών, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζευς» και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τσαγκαράδας.

Πηγή: ΟΤ