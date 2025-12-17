Η προσφορά μονομερών εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι μια απαράδεκτη ιδέα που διακινδυνεύει τον πόλεμο με τη Ρωσία (στη φωτογραφία του Reuters/Liesa Johannssen, επάνω, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, αριστερά, και ο πρόερος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τις επαφές στο Βερολίνο για το Ουκρανικό).

Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να πάνε σε πόλεμο για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και δίνει στους Ουκρανούς την άδεια να προκαλέσουν προβλήματα, να υποδαυλίσουν εντάσεις και να σύρουν την Αμερική σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Θα ξεκινήσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος και οι συνέπειες σε ζωές και περιουσίες θα κάνουν την Ουκρανία να μοιάζει με κάτι ασήμαντο

Μια τέτοια εγγύηση θέτει σε κίνδυνο την Ευρώπη. Εάν οι ΗΠΑ στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι θα αντεπιτεθούν και οι δυνάμεις τους δεν θα επικεντρωθούν απλώς στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα επιτεθεί σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΝΑΤΟ.

Κάθε μελέτη (συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων προσομοιώσεων) δείχνει ότι ένας πόλεμος στην Ευρώπη θα είναι καταστροφικός, θα σκοτώσει εκατομμύρια και θα οδηγήσει στην ταχεία ήττα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είναι προετοιμασμένο γι’ αυτό το ενδεχόμενο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους, αναφέρει σε ανάλυσή του ο Stephen Bryen, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας.

Δεν είμαστε σε θέση να παράγουμε αρκετά απαραίτητα όπλα, ο στρατός μας είναι εντελώς αδοκίμαστος σε μια άμεση αντιπαράθεση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια εκστρατευτική δύναμη χιλιάδες μίλια μακριά από το σπίτι μας σε μια έντονη σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Μέτωπο στον Ειρηνικό

Το έδαφος της Ευρώπης είναι ελάχιστα θωρακισμένο, οι στρατοί της υποστελεχωμένοι, η αεράμυνά της ισχνή έως ανύπαρκτη και το απόθεμα όπλων αξιοθρήνητα μικρό.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Ρωσία, της οποίας η πολεμική μηχανή είναι πλήρως βιομηχανοποιημένη. Το μόνο εναπομείναν γρανάζι στον ρωσικό μηχανισμό είναι η πλήρης κινητοποίηση, αλλά αν επιτραπεί στην Ουκρανία να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο, η Ρωσία θα αναβαθμίσει μαζικά τον στρατό της.

Το χειρότερο είναι ότι αν υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας που θα δίνει τη δυνατότητα επίκλησης του Αρθρου 5, θα ανοίξει τις πύλες μιας αντιπαράθεσης στον Ειρηνικό, καθώς η Κίνα δεν θα διστάσει να κινηθεί εάν οι ΗΠΑ βαλτώσουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

Η ικανότητά μας να υπερασπιστούμε την Ταϊβάν θα τεθεί σε κίνδυνο. Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε επίσης να επιτεθεί, αποσταθεροποιώντας την κορεατική χερσόνησο και θέτοντας στο στόχαστρο τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί. Ακόμη και η Ιαπωνία μπορεί να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο και να χάσει στρατηγικά νησιά ή πολλά ακόμη.

Αν το καλοσκεφτείτε, η ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία είναι απλώς ένα τέχνασμα για να εξαλειφθεί η στρατηγική ανεξαρτησία της Αμερικής.

Υποχρέωση… για πόλεμο

Πρόκειται ακριβώς για τον ίδιο λόγο που ματαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ η επικύρωση της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1919.

Αντί το Κογκρέσο να είναι ο μόνος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για το αν οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πάνε σε πόλεμο, η Συνθήκη των Βερσαλλιών θα είχε μεταβιβάσει αυτή τη συνταγματική ευθύνη στη νέα Κοινωνία των Εθνών.

Μια δέσμευση των ΗΠΑ για την Ουκρανία, όπως του Αρθρου 5, θα απάλλασσε επίσης το Κογκρέσο από την ευθύνη για την κήρυξη πολέμου.

Το Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι λίγο διαφορετικό. Σε περίπτωση που γίνει επίκλησή του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για το ποια ενέργεια θα αναλάβει το καθένα ξεχωριστά ως απάντηση.

Μια Εγγύηση Ασφάλειας για την Ουκρανία αφαιρεί την ευελιξία και εδραιώνει μια άνευ προηγουμένου νομική υποχρέωση για πόλεμο. Αν αυτό είναι το ζητούμενο, και φαίνεται να είναι, πρόκειται για μια τρομακτική ιδέα που απειλεί το Σύνταγμα της Αμερικής ακόμη περισσότερο από την απορριφθείσα Συνθήκη των Βερσαλλιών.

Οσοι διαπραγματεύονται εκ μέρους των ΗΠΑ, πιο πρόσφατα στο Βερολίνο, απλώς δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν τι προσφέρουν στην Ουκρανία και τους τεράστιους κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια προσφορά.

Ο στόχος του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός του και θέλει να μείνει έξω από τη σύγκρουση (αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, η ρητορική δεν συνάδει με την πραγματικότητα).

Μια εγγύηση ασφαλείας σαν του Αρθρου 5 καθιστά τον πόλεμο στην Ουκρανία πόλεμο της Αμερικής. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός είναι ο στόχος του Ζελένσκι: να οδηγήσει τους Αμερικανούς στη σύγκρουση και να τους παγιδεύσει ώστε να συγκρουστούν με τη Ρωσία.

Κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις επιπτώσεις της προσφοράς που έγινε στο Βερολίνο. Θα ήταν ωφέλιμο να την αποσύρει από το τραπέζι πριν να είναι πολύ αργά.