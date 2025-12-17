newspaper
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Η προσφορά μονομερών εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι μια απαράδεκτη ιδέα που διακινδυνεύει τον πόλεμο με τη Ρωσία (στη φωτογραφία του Reuters/Liesa Johannssen, επάνω, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, αριστερά, και ο πρόερος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τις επαφές στο Βερολίνο για το Ουκρανικό).

Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να πάνε σε πόλεμο για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και δίνει στους Ουκρανούς την άδεια να προκαλέσουν προβλήματα, να υποδαυλίσουν εντάσεις και να σύρουν την Αμερική σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Θα ξεκινήσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος και οι συνέπειες σε ζωές και περιουσίες θα κάνουν την Ουκρανία να μοιάζει με κάτι ασήμαντο

Ο πρόεδρος Γουίλσον επιστρέφει στις ΗΠΑ ως θριαμβευτής μετά τη Διάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού, στις 8 Ιουλίου 1919

Μια τέτοια εγγύηση θέτει σε κίνδυνο την Ευρώπη. Εάν οι ΗΠΑ στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι θα αντεπιτεθούν και οι δυνάμεις τους δεν θα επικεντρωθούν απλώς στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα επιτεθεί σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΝΑΤΟ.

Θα ξεκινήσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος και οι συνέπειες σε ζωές και περιουσίες θα κάνουν την Ουκρανία να μοιάζει με κάτι ασήμαντο.

Κάθε μελέτη (συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων προσομοιώσεων) δείχνει ότι ένας πόλεμος στην Ευρώπη θα είναι καταστροφικός, θα σκοτώσει εκατομμύρια και θα οδηγήσει στην ταχεία ήττα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είναι προετοιμασμένο γι’ αυτό το ενδεχόμενο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους, αναφέρει σε ανάλυσή του ο Stephen Bryen, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας.

Δεν είμαστε σε θέση να παράγουμε αρκετά απαραίτητα όπλα, ο στρατός μας είναι εντελώς αδοκίμαστος σε μια άμεση αντιπαράθεση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια εκστρατευτική δύναμη χιλιάδες μίλια μακριά από το σπίτι μας σε μια έντονη σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Μέτωπο στον Ειρηνικό

Το έδαφος της Ευρώπης είναι ελάχιστα θωρακισμένο, οι στρατοί της υποστελεχωμένοι, η αεράμυνά της ισχνή έως ανύπαρκτη και το απόθεμα όπλων αξιοθρήνητα μικρό.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Ρωσία, της οποίας η πολεμική μηχανή είναι πλήρως βιομηχανοποιημένη. Το μόνο εναπομείναν γρανάζι στον ρωσικό μηχανισμό είναι η πλήρης κινητοποίηση, αλλά αν επιτραπεί στην Ουκρανία να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο, η Ρωσία θα αναβαθμίσει μαζικά τον στρατό της.

Το χειρότερο είναι ότι αν υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας που θα δίνει τη δυνατότητα επίκλησης του Αρθρου 5, θα ανοίξει τις πύλες μιας αντιπαράθεσης στον Ειρηνικό, καθώς η Κίνα δεν θα διστάσει να κινηθεί εάν οι ΗΠΑ βαλτώσουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

Η ικανότητά μας να υπερασπιστούμε την Ταϊβάν θα τεθεί σε κίνδυνο. Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε επίσης να επιτεθεί, αποσταθεροποιώντας την κορεατική χερσόνησο και θέτοντας στο στόχαστρο τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί. Ακόμη και η Ιαπωνία μπορεί να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο και να χάσει στρατηγικά νησιά ή πολλά ακόμη.

Αν το καλοσκεφτείτε, η ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία είναι απλώς ένα τέχνασμα για να εξαλειφθεί η στρατηγική ανεξαρτησία της Αμερικής.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία στη συνάντηση του Βερολίνου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Υποχρέωση… για πόλεμο

Πρόκειται ακριβώς για τον ίδιο λόγο που ματαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ η επικύρωση της Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1919.

Αντί το Κογκρέσο να είναι ο μόνος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για το αν οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πάνε σε πόλεμο, η Συνθήκη των Βερσαλλιών θα είχε μεταβιβάσει αυτή τη συνταγματική ευθύνη στη νέα Κοινωνία των Εθνών.

Μια δέσμευση των ΗΠΑ για την Ουκρανία, όπως του Αρθρου 5, θα απάλλασσε επίσης το Κογκρέσο από την ευθύνη για την κήρυξη πολέμου.

Το Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι λίγο διαφορετικό. Σε περίπτωση που γίνει επίκλησή του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για το ποια ενέργεια θα αναλάβει το καθένα ξεχωριστά ως απάντηση.

Μια Εγγύηση Ασφάλειας για την Ουκρανία αφαιρεί την ευελιξία και εδραιώνει μια άνευ προηγουμένου νομική υποχρέωση για πόλεμο. Αν αυτό είναι το ζητούμενο, και φαίνεται να είναι, πρόκειται για μια τρομακτική ιδέα που απειλεί το Σύνταγμα της Αμερικής ακόμη περισσότερο από την απορριφθείσα Συνθήκη των Βερσαλλιών.

Οσοι διαπραγματεύονται εκ μέρους των ΗΠΑ, πιο πρόσφατα στο Βερολίνο, απλώς δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν τι προσφέρουν στην Ουκρανία και τους τεράστιους κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια προσφορά.

Ο στόχος του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός του και θέλει να μείνει έξω από τη σύγκρουση (αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, η ρητορική δεν συνάδει με την πραγματικότητα).

Μια εγγύηση ασφαλείας σαν του Αρθρου 5 καθιστά τον πόλεμο στην Ουκρανία πόλεμο της Αμερικής. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός είναι ο στόχος του Ζελένσκι: να οδηγήσει τους Αμερικανούς στη σύγκρουση και να τους παγιδεύσει ώστε να συγκρουστούν με τη Ρωσία.

Κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις επιπτώσεις της προσφοράς που έγινε στο Βερολίνο. Θα ήταν ωφέλιμο να την αποσύρει από το τραπέζι πριν να είναι πολύ αργά.

Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
Σύνοδος Κορυφής 16.12.25

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
