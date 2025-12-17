magazin
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Art 17 Δεκεμβρίου 2025 | 21:10

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
ΣυνέντευξηΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Το βιβλίο εξετάζει τη διαδρομή της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Depression Era, η οποία από το 2011 μέχρι το 2019 ανέπτυξε πλήθος δράσεων μέσα από διευρυμένες πρακτικές του φακού, συνδυάζοντας εικόνα και λόγο, εκθέσεις, εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και παρεμβάσεις επιτελεστικού χαρακτήρα στον δημόσιο χώρο της πόλης, ψηλαφίζοντας εναλλακτικές στα ηγεμονικά αφηγήματα σχετικά με την παρατεταμένη κρίση που γνώρισε η Ελλάδα κατά τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα.

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, στον πρώτο όροφο θα φιλοξενηθεί μια εφήμερη εικαστική εγκατάσταση που επανεξετάζει την καμπάνια Oι Τουρίστες, την οποία ανέπτυξε η Depression Era μεταξύ του 2015 και 2019, με τη συμμετοχή 18 εικαστικών και σε επιμέλεια της Πάσκουα Βοργιά και του Γιάννη Χατζηασλάνη.

Ο φωτογράφος Παύλος Φυσάκης, ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Depression Era (2011-2019), και του πολιτιστικού οργανισμού ΚΟLEKTIV8, που διοργανώνει εκθέσεις και εργαστήρια, εκδόσεις καθώς και τη Νομαδική Βιβλιοθήκη (κινούμενη δανειστική βιβλιοθήκη φωτογραφικών βιβλίων) μας μίλησε για την Ελλάδα της παρατεταμένης κρίσης, την καλλιτεχνική δράση της κολεκτίβας, την πολιτική διάσταση της τέχνης.

Photo: Σπύρος Στάβερης

-Ποια ήταν τα βασικά κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα στην Ελλάδα την περίοδο 2011–2019 που επηρέασαν το έργο της Depression Era;

Μια νέα κρίση φάνηκε πως ερχόταν στην Ελλάδα μετά την Ολυμπιάδα του 2004, με τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006, με τα Δεκεμβριανά του 2008, που εν τέλει φανερώθηκε με την οικονομική κρίση του 2010. Η κολεκτίβα ιδρύθηκε καθώς αρκετοί άνθρωποι νιώσαμε τότε την ανάγκη να διατυπώσουμε το δικό μας αφήγημα, χωρίς να αντιπροσωπευόμαστε από άλλους. Mε την κρίση ξαναβρήκε ο κόσμος την πολιτική του ταυτότητα. Επίσης άρχισε να φαίνεται όλο και περισσότερο η δυσκολία των καλλιτεχνών να εργαστούν εμπορικά με την τέχνη τους και σε ένα βαθμό αυτό απελευθέρωσε και δυνάμεις.

-Με ποιους τρόπους η κολεκτίβα αξιοποίησε τη φωτογραφία και τον λόγο για να αναδείξει τις όψεις της κρίσης;

Ουσιαστικά εμείς δουλέψαμε με ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από τα ΜΜΕ ως αποδεικτικό στοιχείο και ως εργαλείο δημιουργίας στερεοτύπων. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη συνθήκη, συνάμα είναι και το καλλιτεχνικό μας μέσο, και έτσι είναι σαν να προσθέσαμε ένα λιθαράκι στην επανανοηματοδότηση της φωτογραφίας ντοκουμέντου, μέσα από την εικαστική γλώσσα. Επίσης, το κείμενο είχε μεγάλη σημασία στην παρουσίαση του έργου, καθώς λειτουργούσε ως ερμηνεία και προέκταση της εικόνας. Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτήρισε το έργο της κολεκτίβας ήταν η σταδιακή απομάκρυνση από τα ατομικά έργα-πρότζεκτ του κάθε φωτογράφου, προς τη σύνθεση ενός συλλογικού αφηγήματος που αποτελούνταν από τα θραύσματα του κάθε μέλους.

Τέλος, υπήρχαν και έργα που χρησιμοποιούσαν το μέσο του βίντεο, υπήρξαν επιτελεστικές δράσεις, μικροεκδόσεις, εργαστήρια, εκδηλώσεις λόγου, ενώ μεγάλο ρόλο στη παρουσίαση του έργου έπαιξε και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των εικαστικών εγκαταστάσεων, που έγινε μέρος του συνολικού εικαστικού έργου.

«Η Depression Era δεν λειτούργησε ποτέ με μία μόνο μορφή δράσης. Από την αρχή, η πρόθεση ήταν να συγκροτηθεί ένα πολυεπίπεδο πεδίο πρακτικών, όπου η έρευνα, η παραγωγή εικόνων, ο λόγος και η επιμέλεια θα συνυπήρχαν και θα αλληλοτροφοδοτούνταν»

Photo: depressionera.gr/

-Ποιες μορφές δράσεων (εκθέσεις, εγκαταστάσεις, παρεμβάσεις κ.λπ.) ανέπτυξε η ομάδα και πώς αυτές αλληλοσυμπληρώνονταν;

Η Depression Era δεν λειτούργησε ποτέ με μία μόνο μορφή δράσης. Από την αρχή, η πρόθεση ήταν να συγκροτηθεί ένα πολυεπίπεδο πεδίο πρακτικών, όπου η έρευνα, η παραγωγή εικόνων, ο λόγος και η επιμέλεια θα συνυπήρχαν και θα αλληλοτροφοδοτούνταν.

Οι εκθέσεις και οι εικαστικές εγκαταστάσεις αποτέλεσαν βασικό άξονα της δράσης της ομάδας, όχι ως απλή παρουσίαση φωτογραφιών, αλλά ως χωρικές αφηγήσεις. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η διάταξη των εικόνων και η σχέση τους με το κείμενο και το αρχείο λειτουργούσαν ως αναπόσπαστο μέρος της εικαστικής γλώσσας. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, μικροεκδόσεις, εργαστήρια και δημόσιες συζητήσεις, που άνοιγαν το έργο σε διαφορετικά πλαίσια και κοινά.

Η δουλειά της Depression Era παρουσιάστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μετακίνηση επέτρεψε τη σύνδεση της ελληνικής εμπειρίας της κρίσης με ευρύτερα ευρωπαϊκά και διεθνή συμφραζόμενα.

Όλες αυτές οι δράσεις λειτούργησαν ως μέρη ενός ενιαίου, εξελισσόμενου συλλογικού έργου. Η Depression Era αντιμετώπισε τη δράση της ως ένα ανοιχτό πεδίο, με πρόθεση όχι μόνο την παραγωγή έργων, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών για νέες συνεργασίες και μορφές συλλογικής δράσης, εντός και εκτός της ίδιας της κολλεκτίβας.

Photo: Αγγελική Σβορώνου

-Πώς η Depression Era αμφισβήτησε τα κυρίαρχα ή «ηγεμονικά» αφηγήματα γύρω από την κρίση;

Διαλέξαμε να μην εκπροσωπηθούμε ή να μην παρουσιαστούμε μέσα από φορείς δημοσιογραφικούς ή κρατικούς. Ενεργώντας έξω από αυτό το πλαίσιο και αξιοποιώντας τους θεσμούς της τέχνης, βρήκαμε τον «χώρο» για την επανοηματοδότηση των εικόνων, που τότε χρησιμοποιούνταν με τελείως άλλο τρόπο από τα Μέσα. Αν γκουκλάραμε την Αθήνα τότε, προωθούνταν η εικόνα μιας πόλης που βρισκόταν σε αναταραχή, π.χ. εικόνες διαληλώσεων και επεισοδίων.

Αυτή η εικόνα λειτουργούσε με όρους φαντασμαγορίας και πανικού – θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή τα ΜΜΕ δημιουργούσαν το δικό τους γλωσσάρι της κρίσης, και τη δική τους συντηρητική πολιτικά ερμηνεία, οδηγώντας τον κόσμο να αποστασιοποιείται, ενώ αποκρύπτονταν τα βαθύτερα αίτια της κατάστασης. Αυτή ήταν μια ηγεμονικά επιβαλλόμενη εκπροσώπηση μας από τα κυρίαρχα μέσα. Κατόπιν στην ομάδα, αφενός προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές της κρίσης, τη φτωχοποίηση, το μεταναστευτικό, την τουριστικοποίηση, τις κοινωνικές ανισότητες, τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων, τον ρατσισμό, τις δυκολεμένες γειτονιές της Αθήνας, το τοπίο της πόλης, ή και την ανθρώπινη κατάσταση γενικά, όχι ως παρατηρητές μόνο, αλλά και ως άνθρωποι που βιώναμε και εμείς οι ίδιοι τις επιπτώσεις της κρίσης.

-Με ποιον τρόπο οι «διευρυμένες πρακτικές του φακού» συνέβαλαν στην παραγωγή νέων μορφών αφήγησης;

Λέγοντας «διευρυμένες πρακτικές του φακού» εννοούμε πέρα από τη φωτογραφία, το βίντεο, τις οικειοποιημένες εικόνες, το κολάζ, κλπ. Επίσης, υπήρχαν και έργα ηχητικά, και κειμενικά, όπως και εκδόσεις και κάποιες επιτελεστικές δράσεις. Σε γενικές γραμμές, πέρα από τη δεικτικότητα (indexicality), και την καταγραφική αναπαραστατικότητα του φωτογραφικού μέσου, αυτή η υβριδική χρήση διαφορετικών μέσων, αλλά και η αναπλαισίωση που γινόταν, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε μια πιο εικαστική φόρμα, με περισσότερα προσωπικά και δημιουργικά στοιχεία. Αργότερα ανακαλύψαμε τον όρο Speculative Documentary Photography (που στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Εικασιακή (ίδια ρίζα λέξης με το «εικαστική») – Τεκμηριωτική Φωτογραφία), που εξέφραζε ακριβώς αυτήν τη διεύρυνση του μέσου προς μια δημιουργική υποκειμενικότητα, εναλλακτική ερμηνεία και εικαστικότητα, κάτι που σε μεγάλο βαθμό ήδη συνέβαινε στην ομάδα.

«Θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή τα ΜΜΕ δημιουργούσαν το δικό τους γλωσσάρι της κρίσης, και τη δική τους συντηρητική πολιτικά ερμηνεία, οδηγώντας τον κόσμο να αποστασιοποιείται, ενώ αποκρύπτονταν τα βαθύτερα αίτια της κατάστασης»

Photo: Βαγγέλης Τάτσης

-Τι ρόλο παίζει η συλλογικότητα στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας και των προτεραιοτήτων της ομάδας;

Η συλλογικότητα παίζει ρόλο και διαταράσσει ενδεχομένως τους πιο συμβατικούς ορισμούς της καλλιτεχνικής ταυτότητας του δημιουργού (authorship). Το βιώσαμε μέσα στην ομάδα, καθώς στην αρχή μπήκαμε με τα ατομικά μας πρότζεκτ, ενώ σταδιακά αρχίσαμε να δημιουργούμε συλλογικά έργα με υπογραφή Depression Era.

Επίσης, η διαδικασία της ομάδας για τη λήψη αποφάσεων, συζητήσεις πάνω σε δράσεις, δουλειές, συγγραφή κειμένων, για την επικαιρότητα κλπ., ήταν μια χρονοβόρα και επίπονη συχνά συνθήκη, όπου στόχος ήταν η συμφωνία όλων μας προς μια κατεύθυνση, κάτι που με τόσα πολλά άτομα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δημιουργούσε εντάσεις. Ήταν όλο αυτό μια διαρκής διαπραγμάτευση και αμφισβήτηση/διερώτηση/υπέρβαση των ορίων, προσωπικών, επαγγελματικών, καλλιτεχνικών, και πολιτικών συνάμα.

-Πώς αποτυπώνεται η επίδραση της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στις εικόνες και στα κείμενα της κολεκτίβας αλλά και του βιβλίου;

Η επίδραση της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αποτυπώνεται στο έργο της Depression Era —και στο ίδιο το βιβλίο— όχι ως καταγραφή γεγονότων, αλλά ως αποτύπωση μιας συνθήκης που διαρκεί. Οι εικόνες και τα κείμενα συγκροτούν ένα κατακερματισμένο αφήγημα, όπου η κρίση εμφανίζεται έμμεσα, μέσα από το τοπίο, τις γειτονιές, τις μεταβολές του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, τις μορφές απουσίας και απομόνωσης, μακριά από το θέαμα και την ένταση. Το βιβλίο λειτουργεί έτσι ως χώρος συνύπαρξης εικόνας, λόγου και αρχείου, επιχειρώντας να καταγράψει τη μετάβαση από το «έκτακτο» στο μόνιμο, και να λειτουργήσει περισσότερο ως αρχείο μιας βιωμένης εποχής παρά ως χρονικό της κρίσης.

«Τα μέλη της κολεκτίβας έκαναν έργα όντας μέρος της κρίσης, το παράδοξο είναι ότι αρκετά μέλη δούλευαν και σε ΜΜΕ, και κάποιες από τις εικόνες είχαν χρησιμοποιηθεί και στα ΜΜΕ»

Photo: Λουκάς Βασιλικός

-Σε ποιο βαθμό η καλλιτεχνική προσέγγιση της ομάδας μπορεί να θεωρηθεί πολιτική πράξη;

Είμαστε πολιτικά όντα και λειτουργούμε πολιτικά. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η τέχνη δεν υποκαθιστά την πολιτική δράση και τη συμμετοχή στα κοινά, μπορεί όμως η τέχνη να κουβαλάει πολιτικό φορτίο, μπορεί να έχει πολιτική κατεύθυνση. Η όλη διαδικασία ήταν πολιτική, εξορισμού το να μαζευτεί κόσμος και να δράσει είναι μια πολιτική πράξη, και πέρα από τα περιεχόμενα και τα πρότζεκτ που κάναμε, πολιτικό ήταν να αποφασίζουμε μαζί από κοινού, για όσα κάναμε, για τα κείμενά μας για το πού θα συμμετέχουμε, για τις συζητήσεις που προτείναμε, και για τα εργαστήρια που ήταν δωρεάν για τον κόσμο.

-Πώς επαναπροσδιόρισε η Depression Era το βλέμμα πάνω στην καθημερινότητα της κρίσης και ποια αφήγηση πρότεινε έναντι των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης;

Ξέφυγε από τα στερεότυπα των μεγάλων γεγονότων και τη φαντασμαγορία της είδησης και μίλησε για τις ιστορίες που είτε δεν ενδιέφεραν τα ΜΜΕ, είτε χρησιμοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ για συντηρητικά αφηγήματα. Τα μέλη της κολεκτίβας έκαναν έργα όντας μέρος της κρίσης, το παράδοξο είναι ότι αρκετά μέλη δούλευαν και σε ΜΜΕ, και κάποιες από τις εικόνες είχαν χρησιμοποιηθεί και στα ΜΜΕ. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν αλλιώς, σε άλλο πλαίσιο, πλαισιώθηκαν από άλλο (συγ)κείμενο, και οδηγούσαν σε άλλες ερμηνείες και νοήματα. Εδώ ας μην ξεχνάμε ότι η φωτογραφία από μόνη της δεν είναι αρκετή – η ερμηνεία της και ο γραπτός λόγος που τη συνοδεύει, διαμορφώνει το περιεχόμενό της. Δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο βλέπουμε κάτι, είναι σημαντικό για το νόημα που αυτό το κάτι μεταφέρει.

Photo: Γιώργος Σαλαμέ

-Πώς η κολεκτίβα διαπραγματεύτηκε το όριο μεταξύ τέχνης και ντοκουμέντου;

H αντίληψη του ντοκουμέντου που έχουμε όλοι μας προκύπτει από την κυρίαρχη αφήγηση που έρχεται μέσα από το φωτορεπορτάζ. Τεκμηριωτική φωτογραφία είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι φωτορεπορτάζ, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο μαζί. Πολλοί καλλιτέχνες πριν από μας και θεωρητικοί έχουν μιλήσει για αυτό, όπως ας πούμε για την εικαστική υπέρβαση μέσω της καταγραφής, καθώς πάντα υπάρχει ένα δημιουργικό στοιχείο μέσα σε αυτήν την πράξη. Τα όρια μεταξύ ντοκουμέντου και τέχνης, δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Κάτι που μπορεί σήμερα να είναι «ντοκουμέντο», αύριο μπορεί να είναι τέχνη.

Εδώ θα ήθελα να πω ότι η έκδοση, σε επιμέλεια Άντζελας Δημητρακάκη και Αλεξάντερ Στρέκερ, είναι μια πρωτοβουλία της KOLEKTIV8 και του MEDPHOTO (σχήματα που «βγήκαν» μετά την Depression Era).

Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ανάγκη από την στήριξη του κόσμου. Για να βγει το βιβλίο αργήσαμε πολύ, όχι επειδή δεν ήταν στις προτεραιότητες μας αλλά επειδή δεν μπορούσαμε να το στηρίξουμε οικονομικά. Τώρα βγαίνει με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόστους του που επωμίστηκε η KOLEKTIV8 και τώρα συνιστά χρέος, ελπίζουμε να καλυφθεί από την πώληση του.

*Η παρουσίαση του βιβλίου είναι την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 7 μμ στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3.

*Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο, επικοινωνείτε στο medphoto.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την «αμαρτία» της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο