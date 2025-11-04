magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Art 04 Νοεμβρίου 2025 | 20:20

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Το 1978, η Ζόφια Ρίντετ (Zofia Rydet) ξεκίνησε ένα κολοσσιαίο έργο: να φωτογραφίσει το εσωτερικό κάθε νοικοκυριού στην Πολωνία. Η 67χρονη είχε ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό έργο με το Little Man – μια μελέτη για τα παιδιά, που εκδόθηκε ως βιβλίο το 1965 – ενώ η σειρά φωτομοντάζ της, The World of Feeling and Imagination, βρισκόταν σε εξέλιξη από το 1975.

Το έργο που έγινε γνωστό ως «Κοινωνιολογικό Αρχείο» θα απασχολούσε τελικά τη Ρίντετ μέχρι τη δεκαετία του 1990, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περισσότερες από 20.000 εικόνες, από τις οποίες μόνο ένα μικρό μέρος εκτυπώθηκε (στο τέλος της σειράς, οι προσπάθειές της επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο να διασφαλίσει την ύπαρξη ενός αρχείου, αντί να το μοιραστεί).

Sociological Record by Zofia Rydet © Zofia Rydet, Courtesy of the Zofia Rydet Foundation

Kατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους

«Δεν θα μπορούσαν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους» λέει η Clare Grafik, υπεύθυνη εκθέσεων στη The Photographers’ Gallery στο Λονδίνο, όπου μόλις άνοιξε μια σημαντική νέα έκθεση του έργου της (μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2026).

«Συχνά ζούσαν σε αγροτικές περιοχές σε μια πολύ τοπική ζωή. Το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να έχει πρόσβαση στο πιο οικείο περιβάλλον τους, είναι μια πραγματική απόδειξη της προσωπικότητάς της».

Η Ρίντετ ταξίδευε με λεωφορείο ή βασιζόταν σε φίλους για μετακινήσεις, εμφανιζόταν και χτυπούσε τις πόρτες χωρίς προειδοποίηση. «Η ίδια η φωτογράφιση ήταν αρκετά γρήγορη», προσθέτει η Grafik, «ήταν οι συνομιλίες που είχε στη συνέχεια με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που επηρέασαν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν τη ζωή και τη δουλειά της».

Ήταν ήδη 67 ετών όταν η Ρίντετ ξεκίνησε την αποστολή της: να φωτογραφίσει το εσωτερικό «κάθε» πολωνικού νοικοκυριού.

«Ενδιαφέρθηκε πολύ για όλες τις μικρές λεπτομέρειες που πραγματικά αρχίζουν να σκιαγραφούν μια εικόνα για τους κατοίκους αυτών των σπιτιών και για το τι συμβολίζουν για το άτομο που ζούσε εκεί» συνεχίζει η Grafik.

Κρεβάτια που προεξέχουν συνεχώς από τα τραπέζια της κουζίνας, κορνίζες που απειλούν να πέσουν και άνθρωποι που φαίνονται πολύ μεγάλοι για τα καθίσματα στα οποία κάθονται

Oι γυναίκες στα κατώφλια

Είναι η πρώτη φορά που η μνημειώδης σειρά παρουσιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια οργανωτική αρχή μεταξύ των εκθεμάτων είναι οι διαφορετικές κατηγορίες και οι συνδέσεις που η ίδια η Ρίντετ εντόπισε στο συνεχιζόμενο έργο της – όπως οι γυναίκες στα κατώφλια, τα παράθυρα, οι πινακίδες στις πόρτες και, χάρη στον καθολικό χαρακτήρα της χώρας, μια ειδική σειρά αφιερωμένη στην υπεροχή της εικονογραφίας με την εικόνα του Πολωνού Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ σε κορνίζες σε όλο το σπίτι, που φαίνεται να στοιχειώνει κάθε γωνιά και κάθε σχισμή.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες βρίσκονται σε ισορροπία με τέτοιες κατηγοριοποιήσεις, και όταν τα πορτρέτα των ατόμων στα σπίτια τους εκτίθενται χωρίς σχόλια – μια πανκ έφηβη με τοίχους καλυμμένους με αφίσες του Sting και του David Bowie από την εποχή των Police, αδέλφια, ίσως δίδυμα, που φαίνονται μικροσκοπικά ανάμεσα στις επιφάνειες με δαντέλες και τη μεγάλη καθοδική τηλεόραση που φαίνεται να τους κατακλύζει – τότε η πραγματική δύναμη του έργου της Ρίντετ μπαίνει σε δράση.

Καθώς η πολυπληθής έκθεση φωτογραφιών τριγωνίζεται με τα πολυπληθή αντικείμενα στα σπίτια των υποκειμένων – κρεβάτια που προεξέχουν συνεχώς από τα τραπέζια της κουζίνας, κορνίζες που απειλούν να πέσουν και άνθρωποι που φαίνονται πολύ μεγάλοι για τα καθίσματα στα οποία κάθονται – αναδύεται μια αίσθηση πλούσιας προσωπικής ιστορίας, αλλά και ζωών σε μια προκλητική ροή.

Sociological Record by Zofia Rydet © Zofia Rydet, Courtesy of the Zofia Rydet Foundation

Η λαϊκή κουλτούρα

Η ίδια η Ρίντετ βίωσε τις τραυματικές αναταραχές της εποχής της: είχε υποστεί τη βίαιη ναζιστική κατοχή στην πόλη της, το Stanisławów, και ουσιαστικά έφυγε όταν αυτό το τμήμα της Πολωνίας έπαψε να υπάρχει.

«Είναι πολύ συνηθισμένο για αυτή τη γενιά να μην μιλάει πολύ για το παρελθόν», λέει η Grafik, οι φωτογραφίες αυτές καθεαυτές μπορεί να ήταν ένας τρόπος για να ανακτήσει κάποια από τα πράγματα που είχε χάσει.

«Αναγνώρισε σε αυτά τα αγροτικά περιβάλλοντα μια παρόμοια λαϊκή κουλτούρα από την προηγούμενη ζωή της, και αυτός ήταν ο τρόπος της να προσπαθήσει να την ανακτήσει με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι μέρος του λόγου για τον οποίο έγινε τόσο εμμονική: είδε ότι εξαφανιζόταν και ένιωσε πραγματικά ότι είχε αυτή την ευκαιρία να την κρατήσει».

Στο ντοκιμαντέρ στην τελευταία αίθουσα της έκθεσης, βλέπουμε τη Ρίντετ να μπαίνει χαρακτηριστικά σε ένα εξοχικό σπίτι, χωρίς προειδοποίηση, για να φωτογραφίσει κάποιον. «Καλημέρα σας, κύριε!» λέει στον ηλικιωμένο άνδρα που βρίσκεται μέσα και συνεχίζει να συζητάει ευγενικά μαζί του για να τον φωτογραφίσει. «Δεν ξέρω αν σας δίνω τη συγκατάθεσή μου», αστειεύεται αυτός. Στο οποίο η φωτογράφος του απαντά: «Είστε τόσο όμορφος, πρέπει να συμφωνήσετε».

YouTube thumbnail

*Η έκθεση «Zofia Rydet: Sociological Record» είναι μέρος της UK/Poland Season 2025, που διοργανώνεται από τη The Photographers’ Gallery σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Adam Mickiewicz και το Ίδρυμα Zofia Rydet. Θα είναι ανοιχτή στο κοινό στη The Photographers’ Gallery του Λονδίνου έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

*Με στοιχεία από wallpaper.com και anothermag.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»
Αυτοκίνητο; 02.11.25

Κατασχέθηκαν πλαστά έργα των Πικάσο, Ρέμπραντ και Φρίντα Κάλο – «Τα πουλούσαν από το πορτμπαγκάζ»

Η επιχείρηση περιελάμβανε συντονισμένες επιδρομές σε κατοικίες στη Γερμανία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας η οποία κατέσχεσε δεκάδες πλαστά έργα τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Champions League 04.11.25

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 04.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 04.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Champions League 04.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά Cosmote 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό
Champions League 04.11.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Champions League 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο