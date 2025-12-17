Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης μετά από απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός που θα εκραγεί στις 20:55

Εκκενώθηκε το κτίριο

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για έλεγχο. Παράλληλα δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας 205.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του κολλεγίου από τις 6 το απόγευμα ήταν σε εξέλιξη ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην οποία παραβρέθηκαν και υπουργοί όπως η Νίκη Κεραμέως και η Ολγα Κεφαλογιάννη.

Μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι σακίδιο που εντοπίστηκε στο σημείο είχε μέσα βιβλία και ο συναγερμός έληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός 27χρονου από τη Βουλγαρία, πιθανότατα σπουδαστής στο κολλέγιο. Το άτομο ελέγχεται αν ήταν αυτό που έβαλε το σημείωμα ενώ εξετάζεται αν αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.