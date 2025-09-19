Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο River West

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού.

Kατά τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Το τηλεφώνημα στο 100

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, καθώς στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.