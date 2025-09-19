Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West – Τηλεφώνημα στο «100» για βόμβα
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο του River West.
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς υπάρχει απειλή για βόμβα στο εμπορικό πολυκατάστημα River West.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας στο River West.
Ο άγνωστος που κάλεσε δεν έδωσε χρονικό όριο για την έκρηξη της βόμβας, ούτε περισσότερες πληροφορίες για το σημείο τοποθέτησής της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο χώρο βρίσκεται και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που ελέγχει το εμπορικό κέντρο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
