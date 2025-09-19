newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West – Τηλεφώνημα στο «100» για βόμβα
Ελλάδα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:56

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο του River West.

Σύνταξη
Upd:19.09.2025, 16:37
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς υπάρχει απειλή για βόμβα στο εμπορικό πολυκατάστημα River West.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας στο River West.

Ο άγνωστος που κάλεσε δεν έδωσε χρονικό όριο για την έκρηξη της βόμβας, ούτε περισσότερες πληροφορίες για το σημείο τοποθέτησής της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο χώρο βρίσκεται και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που ελέγχει το εμπορικό κέντρο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένειά της κατά του βρετανικού ΕΣΥ
«Είναι αμέλεια» 19.09.25

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται» - Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται» - Τι έγραφε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού σε φίλη της από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Σύνταξη
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
Πάτρα: «Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Στην Πάτρα 19.09.25

«Δικαιωμένοι» αισθάνονται οι γονείς των δύο νεαρών που αφέθησαν ελεύθεροι για τη φωτιά στο Γηροκομείο

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στην Πάτρα και έμεινε στη φυλακή 36 ημέρες

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Ο Αργύρης Καλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Εναντιωματική Τέχνη 19.09.25

Ο Αργύρης Καλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Ενστάσεις 19.09.25

Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος - Το «αντάρτικο» Βλάχου

Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε

Σύνταξη
Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Λάρισα 19.09.25

Φάμελλος: Σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια της κυβέρνησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας - Αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

mnivolianitis
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

