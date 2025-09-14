Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
Στην κυκλοφορία δόθηκαν οι δρόμοι, που είχαν κλείσει στους Αμπελόκηπους, εξαιτίας απειλής για βόμβα.
Λήξη συναγερμού σήμανε στους Αμπελόκηπους, έπειτα από την κινητοποίηση που προκάλεσε απειλητικό τηλεφώνημα και e-mail για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σούπερ μάρκετ της οδού Σεβαστουπόλεως.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.
Μετά από ενδελεχή έρευνα δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είχε προειδοποιήσει πως μέχρι τα μεσάνυχτα θα σημειωνόταν έκρηξη, ωστόσο η απειλή αποδείχθηκε τελικά ψευδής.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα του απειλητικού μηνύματος.
