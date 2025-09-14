Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ

Λήξη συναγερμού σήμανε στους Αμπελόκηπους, έπειτα από την κινητοποίηση που προκάλεσε απειλητικό τηλεφώνημα και e-mail για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σούπερ μάρκετ της οδού Σεβαστουπόλεως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Μετά από ενδελεχή έρευνα δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είχε προειδοποιήσει πως μέχρι τα μεσάνυχτα θα σημειωνόταν έκρηξη, ωστόσο η απειλή αποδείχθηκε τελικά ψευδής.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα του απειλητικού μηνύματος.