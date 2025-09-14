Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Προειδοποίηση για βόμβα σε σούπερ μάρκετ
Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους.
Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.
