Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος14χρονης συμμαθήτριας της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Αναφορικά με τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο την διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Η κατάσταση στο 15ο Γυμνάσιο το οποίο συστεγάζεται με το 60ό παραμένει τεταμένη, αν και η κατάληψη είχε λήξει. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές ζητούν συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα καθώς, όπως λένε, μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή.

Προκαταρκτική

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της», λέει η μητέρα της16χρονης

«Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο MEGA, η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

Όπως λέει η ίδια:

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της».

Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν.

«Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη».