Οι σκύλοι αναγνωρίζουν τη μητέρα και τα αδέλφια τους κατά την κουταβίσια ηλικία τους μέσω της όσφρησης. Όπως και η μαμά σκυλίτσα αναγνωρίζει πάντα τα κουτάβια της.

Και φτάνει η ώρα που αποχωρίζονται τη μαμά και τα αδελφάκια τους γιατί υιοθετούνται. Τα χρόνια περνούν και η τύχη τα φέρνει έτσι, ώστε δύο αδελφάκια να ξανασυναντηθούν. Υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσει το ένα το άλλο και να «τρελαθούν» από τη χαρά τους;

«Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει ή δει ιστορίες όπου σκύλοι, που ήταν αδέρφια, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια. Και δείχνουν σαν να θυμούνται ο ένας τον άλλον. Είναι όμως, αυτό κάτι που αποδεικνύεται επιστημονικά ή απλώς ανθρώπινη ερμηνεία της συμπεριφοράς τους»; μας βάζει σε σκέψεις η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Πώς αναγνωρίζουν οι σκύλοι τους άλλους σκύλους

Οι σκύλοι, αναφέρει η κα Περιβόλα, βασίζονται κυρίως στην όσφρηση. Η μυρωδιά είναι το βασικό τους … μέσο ταυτοποίησης και τους δίνει πληροφορίες για το αν ένας άλλος σκύλος είναι γνωστός, άγνωστος ή συγγενής.

Οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη μητέρα τους ή τα κουτάβια τους ακόμη και έως περίπου δύο χρόνια μετά τον αποχωρισμό

Όταν τα κουτάβια μεγαλώνουν μαζί με τη μητέρα και τα αδέρφια τους, μαθαίνουν τις μυρωδιές τους από πολύ νωρίς. Αυτή η πρώιμη εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική αναγνώριση.

Τι φανερώνουν οι επιστημονικές μελέτες

Η πιο γνωστή επιστημονική έρευνα (Hepper, P. G. 1994) πάνω σε αυτό το θέμα, ενημερώνει η κα Περιβόλα, δείχνει ότι:

● Οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη μητέρα τους ή τα κουτάβια τους ακόμη και έως περίπου δύο χρόνια μετά τον αποχωρισμό.

● Αυτή η αναγνώριση γίνεται κυρίως μέσω της όσφρησης.

● Όσο περνά ο χρόνος και δεν έχουν επαφή, η ικανότητα αναγνώρισης μειώνεται.

Όταν όμως, μιλάμε συγκεκριμένα για αδέρφια, τα δεδομένα είναι πιο περιορισμένα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι:

● Τα αδέρφια που δεν μεγάλωσαν ή δεν έζησαν για καιρό μαζί, συνήθως, δεν αναγνωρίζονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία.

● Αν υπάρχει συνεχής επαφή ή συγκατοίκηση, τότε η αναγνώριση είναι πολύ πιο πιθανή.

● Δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι σκύλοι που ήταν αδέρφια μπορούν σίγουρα να αναγνωριστούν μετά τον αποχωρισμό τους και αφού έχουν παρέλθει πολλά χρόνια.

Οι ιστορίες επανένωσης

Υπάρχουν πολλά συγκινητικά βίντεο και αφηγήσεις επανένωσης σκύλων, αναφέρει η κα Περιβόλα, που λέγεται ότι είναι αδέρφια. Αυτές οι ιστορίες είναι όμορφες, αλλά δεν αποτελούν επιστημονική απόδειξη.

Εξηγεί ότι η φιλική ή ήρεμη συμπεριφορά μεταξύ δύο σκύλων, μπορεί να οφείλεται:

● στην κοινωνικότητά τους,

● στην ηλικία τους,

● στην εκπαίδευση,

● ή απλώς, στη χημεία της στιγμής.

Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτή η συμπεριφορά σημαίνει «αναγνώριση συγγένειας».

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, διευκρινίζει η κα Περιβόλα, μπορούμε να πούμε ότι:

● Οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν στενούς συγγενείς, κυρίως τη μητέρα και τα κουτάβια τους, για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Για την αναγνώριση αδερφιών μετά από πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ιδίως αν δεν υπήρχε συνεχής επαφή.

● Οι ιστορίες επανένωσης είναι συγκινητικές, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους για να αποδείξουν τη μακροχρόνια αναγνώριση συγγένειας.

Τέλος, η κα Περιβόλα ενημερώνει ότι η επιστήμη συνεχίζει να μελετά τη μνήμη, την όσφρηση και τις κοινωνικές σχέσεις των σκύλων. Και ίσως στο μέλλον να έχουμε πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης. Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

