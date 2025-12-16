newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Δεκεμβρίου 2025

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων και εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το αγροτικό ζήτημα, πραγματοποιήθηκε, χθες, για τέταρτη ημέρα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην αυριανή τελευταία ημέρα συζήτησης του νέου προϋπολογισμού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή άνοιξε την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναφερόμενος στην εκλογή του στο τιμόνι της Ευρωομάδας υπογράμμισε ότι «η τιμή δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, ακόμα και όταν όλες οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες».

Για τον προϋπολογισμό του 2026 είπε ότι «αποκτά ιδιαίτερη σημασία» γιατί «είναι η απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε αναπτυξιακή στρατηγική, σε κοινωνική προστασία και σε σταθερά δημόσια οικονομικά». Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση και το πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστούν από την Πρωτοχρονιά, ο υπουργός τόνισε ότι «συνιστούν τη μεγαλύτερη ελάφρυνση φορολογικών βαρών από τη Μεταπολίτευση. Μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας που μετατοπίζει το κέντρο βάρους της οικονομικής πολιτικής προς τη στήριξη της οικογένειας, της μεσαίας τάξης και των νέων».

Αυξήσεις μισθών, μείωση φόρων

«Από τον Ιανουάριο του 2026 αυξάνονται οι καθαρές μηνιαίες απολαβές, μισθωτών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μεικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών» υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς σημειώνοντας ακόμη ότι:

– Από 1/1/2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Εβρου (Σαμοθράκη) και του Νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

– Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών.

– Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

– Τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος 50%.

– Στις νέες φορολογικές δηλώσεις, περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%.

– Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

– Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός φέρνοντας αυξήσεις στα επιδόματα και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

– Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερηλίκους και η επιστροφή ενοικίου.

– Τον Δεκέμβριο του 2026 η νέα αύξηση των συντάξεων θα συνοδευτεί με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 15.12.25

Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;

Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία
Κρίση που εντείνεται 16.12.25

Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Οι γονείς αναζητούν πρόσθετα ασφαλιστικά σχήματα για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση των απ΄ ευθείας πληρωμών που επιβαρύνουν την τσέπη των νοικοκυριών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας
Σε πρώτο πλάνο 16.12.25

Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ
Ελλάδα 16.12.25

Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ

Οι παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της DEA, o «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης, τα λεφτά σε σακούλες, ο Ισπανός στρατηγός Τεχέρο, οι επενδύσεις στον «Ποσειδώνα Νέων Πόρων» κι οι επαφές στην Κολομβία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
