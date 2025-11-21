newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Φόροι: Πόσα θα πληρώσουμε το 2026 – Πού ανεβαίνουν τα έσοδα και γιατί
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Νοεμβρίου 2025

Φόροι: Πόσα θα πληρώσουμε το 2026 – Πού ανεβαίνουν τα έσοδα και γιατί

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Το φορολογικό παζλ του 2026 αποκαλύφθηκε εξολοκλήρου και με την κατάθεση του οριστικού κειμένου του προυπολογισμού. Στα κρατικά ταμεία αναμένεται να μπουν περισσότερα έσοδα και αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 79.983 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.949 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι της εκτίμησης του 2025.

Οι αριθμοί και για το 2026 είναι σαρωτικοί. Η μεγέθυνση της οικονομίας ,αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται να φέρουν επιπλέον στα κρατικά ταμεία κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ.

Συγκεριμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν για το 2026, φόρους ύψους 73.645 εκατ. ευρώ, αυξημένους κατά 2.498 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025.

Πάντως κοιτώντας κάποιος τα στοιχεία του προϋπολογισμού το 2026 σε σχέση με το 2024,δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια το ποσό των φόρων που πληρώνουμε έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 5 δισ. ευρώ. Περίπου 2,5 δισ. ευρώ ανα χρονιά.

Ο μεγάλος «φορο αιμοδότης», και το 2026, ο ΦΠΑ που θα φέρει λίγο παραπάνω από 1,6 δισεκ ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Μικρότερος από την άλλη ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, λόγω της μείωσης του φόρου για περιοχές έως 1500 κατοίκους αλλά και ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα με την απώλεια για αυτό τον φόρο να ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία.

Οι προβλέψεις

• Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40.872 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.658 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29.229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.603 εκατ. ευρώ έναντι του 2025 και τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7.460 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

• Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ,αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

• Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.328 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).

• Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

• Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.757 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.815 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 εκατ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού καιο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8.576 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

• Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουνμεταβολή έναντι του 2025.

Πηγή: ΟΤ

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Οικονομία 20.11.25

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21.11.25

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
«Ντοπαμίνη» 21.11.25

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»
Μπάσκετ 21.11.25

ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το τελευταίο βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου η εταιρεία να περάσει και επίσημα στα χέρια του.

Σύνταξη
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
