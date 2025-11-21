Φόροι: Πόσα θα πληρώσουμε το 2026 – Πού ανεβαίνουν τα έσοδα και γιατί

Το φορολογικό παζλ του 2026 αποκαλύφθηκε εξολοκλήρου και με την κατάθεση του οριστικού κειμένου του προυπολογισμού. Στα κρατικά ταμεία αναμένεται να μπουν περισσότερα έσοδα και αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 79.983 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.949 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι της εκτίμησης του 2025.

Οι αριθμοί και για το 2026 είναι σαρωτικοί. Η μεγέθυνση της οικονομίας ,αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται να φέρουν επιπλέον στα κρατικά ταμεία κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ.

Συγκεριμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν για το 2026, φόρους ύψους 73.645 εκατ. ευρώ, αυξημένους κατά 2.498 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025.

Πάντως κοιτώντας κάποιος τα στοιχεία του προϋπολογισμού το 2026 σε σχέση με το 2024,δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια το ποσό των φόρων που πληρώνουμε έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 5 δισ. ευρώ. Περίπου 2,5 δισ. ευρώ ανα χρονιά.

Ο μεγάλος «φορο αιμοδότης», και το 2026, ο ΦΠΑ που θα φέρει λίγο παραπάνω από 1,6 δισεκ ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Μικρότερος από την άλλη ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, λόγω της μείωσης του φόρου για περιοχές έως 1500 κατοίκους αλλά και ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα με την απώλεια για αυτό τον φόρο να ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία.

Οι προβλέψεις

• Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40.872 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.658 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29.229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.603 εκατ. ευρώ έναντι του 2025 και τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7.460 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

• Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ,αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

• Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.328 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).

• Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

• Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.757 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025.

Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.815 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 εκατ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού καιο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8.576 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

• Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουνμεταβολή έναντι του 2025.

Πηγή: ΟΤ