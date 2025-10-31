Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Φόρους ύψους 5,7 δισ. ευρώ άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον Αύγουστο, δηλαδή μέσα σε έναν μήνα, οι απλήρωτοι φόροι «φούσκωσαν» κατά 1,37 δισ. ευρώ.

Συνολικά τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι οι νέες κόκκινες φορολογικές οφειλές καταγράφουν αύξηση 24,8%, καθώς είχαν διαμορφωθεί σε 4,916 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών της Εφορίας ανέρχεται σε 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα έναντι 4.014.207 οφειλετών το ίδιο διάστημα του 2024.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών δείχνουν τα εξής:

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος έως τον περασμένο Αύγουστο ανήλθε στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από τα 111,6 δισ. ευρώ, τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.

Με χρέη στην Εφορία εμφανίζονται 3.973.220 φορολογούμενοι. Στον προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.821, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (δεσμεύσεις και κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων και περιουσιακών στοιχείων) σε 1.617.052 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 2,365 δισ. ευρώ ενώ τα κρατικά ταμεία ενισχύθηκαν και με εισπράξεις από «φρέσκα» χρέη. Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1,861 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1,663 εκατ. ευρώ.

Στο «ράφι» 10 δισ. ευρώ

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Πρόκειται για οφειλές που παραμένουν στα μητρώα επί χρόνια, χωρίς πιθανότητα είσπραξης καθώς προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία και λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες στα συρτάρια των Εφοριών και των τελωνείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, έως το τέλος του 2025 θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης:

Χρέη 9,8 δισ. ευρώ από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, με ευθύνη της Ειδικής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ).

-Οφειλές 200 εκατ. ευρώ που θα χαρακτηριστούν από τις ΔΟΥ, τα ΚΕΒΕΙΣ και το ΚΕΜΕΦ.

Χρέη 5 εκατ. ευρώ προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

