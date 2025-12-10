Οι φόροι που απομυζούν τα νοικοκυριά και αυξάνουν τα έσοδα

Το «χρυσό» μετάλλιο στην Ελλάδα δίνει ο ΟΟΣΑ καθώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με την υψηλότερη έμμεση φορολογία.

ΦΠΑ και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (καύσιμα, καπνός και αλκοόλ) αποτελούν τις βασικές πηγές της ακρίβειας, πλήττοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και κυρίως τα φτωχά νοικοκυριά ενώ δημιουργούν ανισότητες στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή εξάρτηση από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους

Η έμμεση φορολογία

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2024 καταγράφει ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα στη χώρα μας ανήλθαν στο 39,8% του ΑΕΠ, αυξημένα από 38,9% το 2023, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που διαμορφώνεται στο 34,1%.Το ποσοστό κατατάσσει την Ελλάδα στην 10η θέση μεταξύ των κρατών-μελών του Οργανισμού, ξεπερνώντας χώρες όπως η Γερμανία (38,0%), η Ισπανία (36,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (34,4%).

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες φτάνουν το 28,8% των συνολικών εσόδων, έναντι μέσου όρου 25,5% στον ΟΟΣΑ, δείχνοντας τη μεγάλη βαρύτητα της κοινωνικής ασφάλισης στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα.

Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή εξάρτηση από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αντλεί περίπου 40,7% των συνολικών φορολογικών της εσόδων από φόρους κατανάλωσης με το 22,5% να προέρχεται από το ΦΠΑ και το 18,2% από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καύσιμα, καπνός κ.λπ.) ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 31,3%

Ο φόρος εισοδήματος είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο καθώς αποφέρει το 15,5% των συνολικών εσόδων έναντι 23,7% γεγονός που δείχνει ότι στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες το μερίδιο των άμεσων φόρων στο σύνολο των εσόδων είναι χαμηλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στη Δανία είναι 57,2 % και στη Σουηδία 26,9%

Μεγάλη είναι η συνεισφορά των μισθωτών και των συνταξιούχων στα φορολογικά έσοδα με τον ΟΟΣΑ να επισημαίνει ότι τα έσοδα από φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από μισθωτούς και συνταξιούχους ενώ τα έσοδα από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι αναλογικά χαμηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες.

Από το 2010 έως το 2024 η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο 7,4 ποσοστιαίων μονάδων στα φορολογικά έσοδα ως προς ΑΕΠ, καταγράφοντας την 3η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ μετά τη Σλοβακία με 7,7 ποσοστιαίες μονάδες και την Ιαπωνία με 7,5.

