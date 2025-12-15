newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Θέλετε να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ; Πρέπει να δείξετε στον Τραμπ το ιστορικό των social media σας
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025

Θέλετε να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ; Πρέπει να δείξετε στον Τραμπ το ιστορικό των social media σας

Οι επισκέπτες των ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν το ιστορικό των πέντε τελευταίων ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εισέλθουν στη χώρα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απαιτήσουν από ορισμένους επισκέπτες να παρέχουν το ιστορικό των τελευταίων 5 ετών των social media τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τι σχεδιάζουν να κάνουν οι ΗΠΑ;

Η πρόταση ανακοινώθηκε στο Ομοσπονδιακό Μητρώο από την Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) την Τετάρτη.

Θα επιτρέπει στους υπαλλήλους να συλλέγουν έως και πενταετές ιστορικό κοινωνικών μέσων από ταξιδιώτες από ορισμένες χώρες απαλλαγμένες από βίζα, προτού αυτοί εισέλθουν στη χώρα.

Η πρόταση αναφέρει ότι αυτή η υποχρεωτική αποκάλυψη του ιστορικού των κοινωνικών μέσων είναι σύμφωνη με την Εκτελεστική Διαταγή 14161, που υπογράφηκε από τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Η διαταγή αυτή, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια», απαιτούσε από τις αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες να αυξήσουν τον έλεγχο των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα.

Ποιοι θα επηρεαστούν από αυτό;

Το μέτρο θα ισχύει για ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα των ΗΠΑ.

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα επιτρέπει στους πολίτες 42 χωρών – συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, του Κατάρ, της Μάλτας, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, του Ισραήλ και της Νότιας Κορέας – να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς για διάστημα έως 90 ημερών.

Προς το παρόν, το ESTA ελέγχει αυτόματα τους αιτούντες και χορηγεί άδεια ταξιδιού χωρίς να απαιτείται προσωπική συνέντευξη στην αμερικανική πρεσβεία ή το προξενείο, σε αντίθεση με τις τυπικές αιτήσεις για βίζα.

Οι αιτούντες υποχρεούνται να παρέχουν ένα πιο περιορισμένο σύνολο πληροφοριών, όπως τα ονόματα των γονιών τους, την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λεπτομέρειες για τυχόν προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Από το 2016, το ESTA περιλαμβάνει μια προαιρετική ερώτηση που ζητά από τους ταξιδιώτες να αποκαλύψουν τις πληροφορίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς θα λειτουργεί;

Μόλις η πρόταση τεθεί σε ισχύ, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν στην CBP μια λίστα με τα ψευδώνυμα ή τα ονόματα χρήστη που έχουν χρησιμοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι επισκέπτες δεν θα χρειάζεται να δώσουν στην CBP τα στοιχεία σύνδεσης ή τους κωδικούς πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να εξετάσουν τις δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες στα προφίλ των επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αριθμών τηλεφώνου που έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι αρχές δήλωσαν επίσης ότι σκοπεύουν να προσθέσουν τα λεγόμενα «πεδία δεδομένων υψηλής αξίας» στην αίτηση ESTA «όταν αυτό είναι εφικτό».

Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με το τι θα αναζητά η κυβέρνηση στους λογαριασμούς των επισκεπτών στα social media δικτύωσης ή γιατί ζητά αυτές τις πληροφορίες.

Επίσης δεν είναι σαφές πότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόταση.

Ωστόσο, το κοινό έχει τώρα 60 ημέρες για να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές πριν αυτές οριστικοποιηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ το κάνει αυτό τώρα;

Οι ταξιδιώτες από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα ψευδώνυμα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2019.

Η νέα απαίτηση, αποτελεί επέκταση του μέτρου αυτού.

Το μέτρο εισήχθη για πρώτη φορά από την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η CBP και η Υπηρεσία Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) επιδιώκουν εδώ και καιρό να διευρύνουν σημαντικά τους υφιστάμενους κανόνες αποκάλυψης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η USCIS έχει προτείνει να επεκταθεί η απαίτηση γνωστοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και σε αιτούντες για άλλα οφέλη μετανάστευσης, μέχρι και την πολιτογράφηση», δήλωσε στην Al Jazeera η Caroline DeCell, ανώτερη δικηγόρος και νομοθετική σύμβουλος στο Knight First Amendment Institute του Πανεπιστημίου Columbia.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε επίσης ότι απαιτεί πλέον από όλους τους αιτούντες βίζα F, M και J να δημοσιοποιούν τα προφίλ τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στο πλαίσιο ενισχυμένου ελέγχου για τον εντοπισμό απειλών για την εθνική ασφάλεια.

«Η βίζα των ΗΠΑ είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», ανέφερε η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Ιούνιο.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού στο απόρρητο;

Η DeCell δήλωσε ότι, εάν εγκριθεί η πρόταση της CBP, οι επιπτώσεις στο απόρρητο θα είναι «σημαντικές», καθώς θα απαιτείται η αποκάλυψη όχι μόνο των ονομάτων χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και όλων των αριθμών τηλεφώνου που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και των βιομετρικών δεδομένων.

«Ακόμη και οι ταξιδιώτες που δημοσιεύουν δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνήθως διατηρούν κάποια προσδοκία ανωνυμίας, αν όχι απορρήτου, στο διαδίκτυο. Και όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα στερούνται άμεσα της ανωνυμίας τους στο διαδίκτυο», είπε.

Η DeCell πρόσθεσε ότι εάν εγκριθεί και η πρόταση της USCIS να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες για όλους τους αιτούντες βίζα μετανάστευσης και υπηκοότητα, εκτός από την πρόταση της CBP για ταξιδιώτες από χώρες με απαλλαγή από βίζα, «τότε σχεδόν κάθε μη Αμερικανός πολίτης που επιθυμεί να εισέλθει ή να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκειται σε αόριστη παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την αμερικανική κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την πρόταση της USCIS, οι Αμερικανοί πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για την υποστήριξη των αιτήσεων μετανάστευσης των συγγενών τους θα υπόκεινται επίσης σε αυτή την «παρακολούθηση».

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ελευθερία του λόγου;

Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ εγγυάται την ελευθερία της θρησκείας, του λόγου, του Τύπου και της ειρηνικής συνάθροισης.

Ωστόσο, η DeCell προειδοποίησε ότι αυτό το διευρυνόμενο σύστημα θα αποτρέψει την ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο και πολλοί αλλοδαποί θα αποθαρρυνθούν από το να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, είτε για εργασία είτε για αναψυχή.

«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τις ελευθερίες της Πρώτης Τροπολογίας», είπε.

newspaper
