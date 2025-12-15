Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αλλαγή ιδιοκτησίας στους Λος Άντζελες Λέικερς, σε μια συμφωνία που προκάλεσε μεγάλο ντόρο σε όλο τον κόσμο.

Οι Λέικερς άλλαξαν χέρια έναντι ποσού – ρεκόρ, 10 δισεκατομμυρίων ευρώ κι αυτή είναι μέχρι σήμερα η πιο ακριβή πώληση ομάδας στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Το ποσό είναι δίχως άλλο τεράστιο αλλά όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε μ’ ένα ρεκόρ που δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ. Έτσι όμως γίνεται με τα ρεκόρ, δεν κρατούν για πάντα και γίνονται για να σπάνε.

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, έκανε το γύρο του κόσμου… εν ριπή οφθαλμού.

Ο πρίγκιπας, διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, φέρεται να θέλει την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Μπάρτσα και αν τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε θα έχουμε να κάνουμε με κοσμογονικές εξελίξεις.

Το ποσό που γράφτηκε φαντάζει (και είναι) εξωπραγματικό αλλά αντικατοπτρίζει τα τεράστια (επενδυτικά) άλματα που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 χρόνια.

Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, οι επενδύσεις που έχουν γίνει στους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους (από Αμερικανούς και Άραβες) δημιούργησαν μια νέα κουλτούρα και σε ότι έχει να κάνει με τις αξίες των ομάδων.

Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι ότι οι Σαουδάραβες είναι έτοιμοι να δώσουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ για ν΄αποκτήσουν τον έλεγχο της Μπάρτσα και αν επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα μιλάμε για μια πώληση – ρεκόρ, που θα «εκτινάξει» ακόμα περισσότερο τα οικονομικά δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μπορεί εύκολα για παράδειγμα να σκεφτεί κάποιος πως αν η Μπαρτσελόνα πωληθεί για το ποσό που προαναφέραμε, που θα μπορούσε να φτάσει το τίμημα σε με υποθετική κουβέντα για πώληση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ουσία πάντως είναι πως η ενασχόληση αμερικανικών και αραβικών funds (τα οποία έχουν προφανώς διαφορετική στόχευση) έχει δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κι αυτό είναι κάτι που εξιτάρει τους επενδυτές και δημιουργεί σκηνικό μεγάλων ευκαιριών.

Γιατί όταν μια ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να κοντράρει την πώληση ενός τεράστιου brand name όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν τεράστια δυναμική.