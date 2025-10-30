Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε ομόφωνα σήμερα (30/10) την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Λος Άντζελες Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λίγκας, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η αποτίμηση των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθιστά τη συμφωνία τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού.
«Ο Μαρκ Γουόλτερ έχει μακρά σχέση με τα πρωταθλήματά μας, έχοντας υπηρετήσει ως μειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λέικερς και ως κύριος ιδιοκτήτης των Σπαρκς του WNBA για περισσότερα από δέκα χρόνια», δήλωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, προσθέτοντας: «Καθώς αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του ως κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Λέικερς, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αποδειχθεί ένας αφοσιωμένος θεματοφύλακας της ομάδας και μια πολύτιμη προσθήκη στη λίγκα μας, δεδομένων των επιτυχιών του τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον αθλητισμό.»
The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter. pic.twitter.com/6YKmyvHDx5
— NBA Communications (@NBAPR) October 30, 2025
Η οικογένεια Μπας, που κατείχε τον έλεγχο της ομάδας από το 1979, θα διατηρήσει περίπου 15% των μετοχών. Η Τζίνι Μπας θα παραμείνει στη θέση της ως κυβερνήτης (Governor) του συλλόγου για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Ο Τζέρι Μπας, που απεβίωσε το 2013, είχε αγοράσει αρχικά τους Λέικερς το 1979 έναντι 67,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συμφωνία που περιελάμβανε το “ The Forum” στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια και την ομάδα του NHL, Λος Αντζελες Κινγκς.
«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Τζίνι Μπας και την οικογένεια Μπας για τα 46 χρόνια εξέλιξης και προσφοράς», πρόσθεσε ο Σίλβερ. «Αν και η ιστορική αυτή συναλλαγή μεταβιβάζει τον πλειοψηφικό έλεγχο των Λέικερς, είμαι ενθουσιασμένος που η Τζίνι θα παραμείνει Κυβερνήτης της ομάδας και ενεργό μέλος της λίγκας.»
Ο Μαρκ Γουόλτερ, 65 ετών, κατέχει επίσης τον έλεγχο των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB) και των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA).
Ιδρυμένοι το 1947, οι Λέικερς αριθμούν 32 συμμετοχές στους τελικούς του ΝΒΑ και έχουν κατακτήσει 17 πρωταθλήματα, αριθμός που τους κατατάσσει δεύτερους στην ιστορία πίσω από τους Μπόστον Σέλτικς (18).
