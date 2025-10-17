sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Νέοι ιδιοκτήτες, ίδιο όνειρο: Οι Λέικερς στήνουν νέα δυναστεία για τον τίτλο
Μπάσκετ 17 Οκτωβρίου 2025

Νέοι ιδιοκτήτες, ίδιο όνειρο: Οι Λέικερς στήνουν νέα δυναστεία για τον τίτλο

Ο Μάρκ Γουόλτερ, τα εκατομμύρια και το δίδυμο Ντόντσιτς-Λεμπρόν οδηγούν το πιο λαμπερό brand του NBA σε ιστορική μετάβαση, με μοναδικό στόχο την κορυφή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η πιο λαμπερή ομάδα της αμερικανικής μπασκετικής σκηνής μπαίνει στην «πολυτελή» εποχή της, με σαφή στόχο την επάνοδο στην κορυφή του NBA. Οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν χέρια τον περασμένο Μάιο, όμως το όνειρο παραμένει ίδιο: η διεκδίκηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, χωρίς κανέναν συμβιβασμό ως προς το κόστος.

Η μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος συντελέστηκε με εκπληκτική διακριτικότητα, σχεδόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, έφερε σεισμό: ο Αμερικανός μεγιστάνας Μάρκ Γουόλτερ, γνωστός από την επιτυχημένη εμπλοκή του στους Los Angeles Dodgers, έβαλε τέλος σε 46 χρόνια κυριαρχίας της οικογένειας Buss, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο των Λέικερς σε μια συμφωνία–ρεκόρ 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή τη στιγμή, αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά αθλητικής ομάδας στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και τους Σέλτικς που άλλαξαν χέρια τον Μάρτιο για 6,1 δισεκατομμύρια.

Η έλευση Γουόλτερ φέρνει οικονομική υπεροχή και αποφασιστικότητα για πετυχημένους στόχους, όμοια με τη φιλοσοφία που εφάρμοσε στους Dodgers. Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που φανερώνει την πρόθεση για αδιάκοπη επένδυση στις αγωνιστικές δυνατότητες των Λέικερς. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει «βαρύ» φόρο πολυτελείας — κοινώς, υπερβάσεις του salary cap της λίγκας που προκαλούν πρόστιμα μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω των πολυετών συμβολαίων των Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και του νέου σταρ, Λούκα Ντόντσιτς.

Η αγωνιστική επανεκκίνηση σηματοδοτείται από τον Ντόντσιτς, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα των Lakers σε ολόκληρη χρονιά — μετά το αιφνιδιαστικό του μόλις φετινό μεταγραφικό «άλμα» τον Φεβρουάριο, με νέο συμβόλαιο-μαμούθ ως το 2028, ύψους 165 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Σλοβένος, στα 26 του, φέρνει μια φρέσκια επιθετική αύρα σε ένα ρόστερ γεμάτο αστέρες, με την προσδοκία να δημιουργήσει ένα δίδυμο–φωτιά με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν, παρά τα 40 του χρόνια και τα προβλήματα με τη μέση (ισχιαλγία), ετοιμάζεται ίσως για την τελευταία μεγάλη σεζόν της καριέρας του, αφού οι φήμες για αποχώρηση εντείνονται. Η φετινή χρονιά δεν ξεκινά ιδανικά καθώς ο «βασιλιάς» μένει εκτός πρεμιέρας λόγω τραυματισμού, τη στιγμή που οι κοινωνικές αντιδράσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε μια ανακοίνωση–teaser για το μέλλον του (που τελικά αφορούσε διαφήμιση αλκοολούχου) μειώνουν τη δημοφιλία του.

Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση του Λεμπρόν υπερβαίνει την αγωνιστική του συνεισφορά. Η βαρύτητα του ρόλου του μετατοπίζεται: από καθαρό scorer σε μέντορα και γέφυρα μεταξύ των γενεών της ομάδας. Αυτή η μεταμόρφωση, μετά από 22 χρόνια επαγγελματικής διαδρομής στα παρκέ, αποτυπώνει τη σημασία του ως κεντρικής φιγούρας στην αγωνιστική και ψυχολογική προετοιμασία των Λέικερς.

Η οικονομική υπέρβαση και η νέα στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης δεν περιορίζονται στο γήπεδο. Η έμφαση στην επένδυση, η διαχείριση υπερπολύτιμων συμβολαίων και οι αυξημένες απαιτήσεις διαμορφώνουν ένα νέο δρόμο για το brand των Λέικερς, όπου το αγωνιστικό όραμα συμπορεύεται με το glamour και τον εμπορικό αντίκτυπο. Η νέα εποχή ξεκινάει με πρωτοφανή απαιτητικότητα και δυναμισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για επιστροφή στην κατάκτηση του πολυπόθητου δαχτυλιδιού του πρωταθλητή—ό,τι κι αν κοστίσει.

Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.

Σύνταξη
Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)

Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις... εξωγηπεδικές δραστηριότητές του, μια ακόμη εμπορική συμφωνία που έχει στα σκαριά σίγουρα δεν θα κάνει περισσότερο χαρούμενους τους φαν του...

Σύνταξη
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ
Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
