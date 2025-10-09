sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Καλά πήγε αυτό: Οπαδός των Λέικερς έκανε μήνυση στον Λεμπρόν για το… Decision vol. 2
Μπάσκετ 09 Οκτωβρίου 2025 | 16:19

Καλά πήγε αυτό: Οπαδός των Λέικερς έκανε μήνυση στον Λεμπρόν για το… Decision vol. 2

O Λεμπρόν Τζέιμς σκάρωσε στον μπασκετικό κόσμο ίσως το τρολάρισμα του αιώνα και ένας οπαδός των Λέικερς αποφάσισε να τον μηνύσει, ζητώντας πίσω τα λεφτά του...

Η πρόσφατη ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς, γνωστή ως «The Second Decision», δηλαδή «Η Δεύτερη Απόφαση» προκάλεσε το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

Ο σταρ του NBA δημοσίευσε ένα βίντεο με τη φράση «η απόφαση όλων των αποφάσεων», οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα ότι ετοίμαζε την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ενεργό δράση, θυμίζοντας την ιστορική πρώτη Decision του 2010, όταν είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από το Κλίβελαντ για να μετακομίσει στο Μαϊάμι και τους Χιτ.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο «Βασιλιάς» δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να σταματήσει το μπάσκετ. Για την ακρίβεια, η… απόφαση, δεν αφορούσε καν το μπάσκετ, αλλά επρόκειτο για ένα μεγαλοφυές διαφημιστικό τρικ για το κονιάκ «Hennessy». Βεβαίως, το… κακό για πολλούς φαν των Λέϊκερς, όπως γνωρίζουμε τώρα, είχε ήδη γίνει…

Μήνυση κατά του Λεμπρόν

Ένας από αυτούς που την… πάτησαν, ήταν ένας 29χρονος οπαδός των Λέικερς, ο Άντριου Γκαρσία, ο οποίος έχει ήδη υποβάλλει αγωγή στην κομητεία του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενος ότι πίστεψε πως η ανακοίνωση του Τζέιμς σήμαινε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Και ζητά πλέον την επιστροφή των 865,66 δολαρίων που ξόδεψε για δύο εισιτήρια στον υποτιθέμενο «τελευταίο αγώνα» του Βασιλιά εναντίον των Κλίβελαντ Καβαλίερς, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ, κατηγορώντας τον σταρ του μπάσκετ για εξαπάτηση και ψευδή δήλωση!

Η υπόθεση αυτή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media και στα αθλητικά μέσα, καθώς αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA. Ο Γκαρσία δήλωσε στο TMZ: «Δεν θα αγόραζα τα εισιτήρια αν ήξερα ότι δεν επρόκειτο να αποσυρθεί».

Η… πέτρα του σκανδάλου

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
