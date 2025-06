Το ποσό-μαμούθ που παραχωρήθηκαν οι Λέικερς – Η μεγαλύτερη πώληση όλων των εποχών στις ΗΠΑ

Η οικογένεια Μπας αποσύρεται από τα ηνία της διοίκησης των Λέικερς μετά από 46 χρόνια. Η κορυφαία ομάδα πωλήθηκε με ένα μυθικό ποσό στον νεό ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, η πολύκροτη συμφωνία της πώλησης αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό όλων των εποχών στην αθλητική ιστορία των ΗΠΑ.

The Buss family purchased the Lakers in 1979 for $67.5M and sold the franchise for $10B 46 years later, per @ShamsCharania 🤯💰 pic.twitter.com/6RWetixZVh

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2025