«Βόμβα» στους Λέικερς: Η οικογένεια Μπας πουλάει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

Οι Λέικερς περνούν σε νέα εποχή μετά την απόφαση- «βόμβα» της οικογένειας Μπας να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και ουσιαστικά να αποχωρήσουν από τους «λιμνάνθρωπους» και το ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω οικογένεια που ήταν στο τιμόνι της διοίκησης των Λέικερς από το 1979 μέχρι και σήμερα αποφάσισε να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον Μαρκ Γουόλτερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Γουόλτερ είναι μέλος της διοίκησης από το 2021, ωστόσο, κατείχε ένα μικρό ποσοστό μετοχών.

BREAKING: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell ESPN. Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after the sale. pic.twitter.com/1Da6LDD7TJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2025