science
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγανακτήσαμε με τις ανεπιθύμητες κλήσεις; Πώς θα διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ μέσω του «Μητρώου 11»
Τεχνολογία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 16:07

Αγανακτήσαμε με τις ανεπιθύμητες κλήσεις; Πώς θα διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ μέσω του «Μητρώου 11»

Το «Μητρώο 11» προβλέπει αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώ για ανεπιθύμητες κλήσεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Spotlight

Σε πονοκέφαλο εξελίσσονται καθημερινά για χιλιάδες συνδρομητές κινητών ή σταθερών τηλεφώνων οι ανεπιθύμητες κλήσεις.

Ακόμα και τις πιο ακατάλληλες ώρες, βομβαρδίζονται από τηλεφωνήματα εταιρειών που προτείνουν φορτικά την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας και φυσικού αερίου ή πιέζουν για την αγορά διαφόρων προϊόντων.

Αν ένας συνδρομητής που έχει δηλωθεί στο «Μητρώο 11» συνεχίσει να δέχεται ανεπιθύμητες κλήσεις, δικαιούται πλήρη αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση

Οι ανεπιθύμητες κλήσεις

Οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις και η ελάχιστη αποζημίωση των 10.000 ευρώ επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε συνταγματική τη σχετική διάταξη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το λεγόμενο «Μητρώο 11», που θεσπίστηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006 και αφορά τα δικαιώματα των συνδρομητών απέναντι σε διαφημιστικές κλήσεις.

Το «Μητρώο 11» αποτελεί κατάλογο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε αυτό καταχωρούνται οι συνδρομητές που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

Η εγγραφή στο μητρώο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή με αίτηση σε κατάστημα του παρόχου. Οι οδηγίες για τη διαδικασία δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Ωστόσο, η ένταξη στο μητρώο δεν καλύπτει περιπτώσεις εταιρειών ή call centers που δραστηριοποιούνται ή εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα των συνδρομητών

Αν ένας συνδρομητής που έχει δηλωθεί στο «Μητρώο 11» συνεχίσει να δέχεται ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, δικαιούται πλήρη αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

ανεπιθύμητες κλήσεις

Το πλαίσιο καθορίζεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, το οποίο ρυθμίζει τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες, καθώς και από το άρθρο 14 του ίδιου νόμου, που προβλέπει την αποζημίωση για περιουσιακή ή ηθική βλάβη.

Η νομολογία και οι αντιδράσεις για τις ανεπιθύμητες κλήσεις

Η πρόβλεψη της ελάχιστης αποζημίωσης των 10.000 ευρώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη νομική κοινότητα. Ορισμένες δικαστικές αποφάσεις είχαν κρίνει ότι το ποσό αυτό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, θεωρώντας το υπερβολικό σε σχέση με την έκταση της προσβολής.

Άλλες αποφάσεις, όμως, υποστήριξαν ότι ο νομοθέτης έλαβε υπόψη τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θέσπισε το όριο των 10.000 ευρώ για να λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι των παραβατών.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου 564/2024

Η πρόσφατη απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου τάσσεται υπέρ της δεύτερης άποψης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και ότι η ελάχιστη αποζημίωση διασφαλίζει την προστασία των πολιτών απέναντι σε επεμβάσεις στην ιδιωτικότητά τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο νομοθέτης επέλεξε το ποσό των 10.000 ευρώ ώστε η χρηματική ικανοποίηση να έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα, ιδίως έναντι ισχυρών επιχειρηματικών οργανισμών που προωθούν προϊόντα μέσω αζήτητων κλήσεων.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και σύμφωνα με τη διαμορφούμενη νομολογιακή τάση, το ελάχιστο όριο αποζημίωσης των 10.000 ευρώ θεωρείται πλέον σύμφωνο με το Σύνταγμα και την αρχή της αναλογικότητας. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από πρόσφατες αποφάσεις, όπως εκείνη του Εφετείου Αθηνών (573/2025).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση των πολιτών απέναντι στις ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις και ενδυναμώνει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο