Απατεώνες κυκλοφορούν με φορητούς πομπούς που μεταδίδουν 100.000 SMS την ώρα

Οι εγκληματίες του Διαδικτύου βρήκαν νέο τρόπο να στέλνουν εκατομμύρια SMS στα υποψήφια θύματά τους.

Μέχρι σήμερα, οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν λίστες τηλεφωνικών αριθμών και συστήματα που αυτοματοποιούν την αποστολή μηνυμάτων. Καθώς όμως οι πάροχοι τηλεφωνίας λαμβάνουν μέτρα για να μπλοκάρουν τα μηνύματα, οι σπείρες απατεώνων στρέφονται πλέον σε φορητούς πομπούς που μεταδίδουν SMS σε κοντινά τηλέφωνα.

Οι συσκευές αυτές, γνωστές ως SMS blaster», μιμούνται τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ξεγελούν τα κινητά των χρηστών ώστε να συνδεθούν μαζί τους.

Στη συνέχεια αποστέλλουν μηνύματα phishing που περιέχουν κακόβουλους συνδέσμους και δείχνουν να προέρχονται από άσχετους αποστολείς. Οι σύνδεσμοι οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες που ζητούν από τον χρήστη να καταχωρίσει προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης.

Τέτοια SMS blaster έχουν βρεθεί σε σακίδια ή αυτοκίνητα απατεώνων που συνελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο σε αρκετές χώρες, αναφέρει το Wired. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Νοτιοανατολική Ασία και έχει πλέον επεκταθεί στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Ελβετίας εξέδωσε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οι ψεύτικες κεραίες μπορούν να στέλνουν γραπτά μηνύματα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα σε ακτίνα 1.000 μέτρων.

Και πέρυσι, η αστυνομία της Ταϊλάνδης κατάσχεσε μια συσκευή που έστελνε 100.000 SMS την ώρα.

«Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που βλέπουμε εγκληματικές ομάδες να χρησιμοποιούν κινητούς ραδιοπομπούς σε μεγάλη κλίμακα» σχολίασε ο Κάχαλ Μακ Ντέιτ, αντιπρόεδρος τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Enea, η οποία παρακολουθεί τη χρήση SMS blaster.

«Αν και κάποιες τεχνικές γνώσεις θα βοηθούσαν στη χρήση αυτών των συσκευών, αυτοί που τις χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί. Αυτό έχει φανεί από αναφορές για συλλήψεις ανθρώπων που βασικά πληρώνονταν να οδηγούν σε περιοχές με SMS blaster σε αυτοκίνητα ή βανάκια» ανέφερε.

Τα SMS blaster είναι παρόμοια με τις συσκευές Stingray που ενίοτε χρησιμοποιούν οι διωκτικές αρχές για να υποκλέπτουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Αντί όμως να καταγράφουν τις κλήσεις, τα SMS blaster μεταδίδουν σήματα στα κινητά-στόχους.

Όπως εξήγησε ο Μακ Ντέιτ, οι συσκευές λειτουργούν ως ψεύτικες κεραίες 4G. Τα κινητά που συνδέονται μαζί τους λαμβάνουν στη συνέχεια εντολή να αποδεχτούν μηνύματα που αποστέλλονται με τη λιγότερο ασφαλή τεχνολογία 2G.

Όπως είπε η Γιόμνα Νάσερ, μηχανικός λογισμικού του Android, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν στις ρυθμίσεις τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα 2G. Στα νεότερα κινητά Android, η λειτουργία Advanced Protection Mode απενεργοποιεί το 2G αυτόματα.

Το ίδιο κάνει και το Lockdown Mode σε συσκευές Αpple.

Η διάδοση των SMS Blaster έρχεται την ώρα που οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προσπαθούν να ανακόψουν ένα τσουνάμι γραπτών μηνυμάτων από απατεώνες,

Αυτό τον μήνα, η βρετανική Virgin Media O2 ανέφερε ότι από τις αρχές του 2025 έχει μπλοκάρει περισσότερα από 600 εκατομμύρια SMS, περισσότερα από ό,τι το σύνολο των προηγούμενων δύο ετών.