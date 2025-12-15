DO’S: Αν θέλεις να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου άνετα, τότε πρέπει πρώτα να χαλαρώσεις. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, όμως, για να εκφραστείς. Το να τα λες στον καθρέπτη σου μόνο, ας πούμε, δε μετράει. Γίνε πιο άμεσος. Καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει να μάθεις και που να σταματάς, σωστά; Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τις εκκρεμότητες που είναι ανοιχτές και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Μην κάνεις τον πονηρό, γιατί ξέρεις τι λένε για το έξυπνο πουλί, ε; Μη δεχτείς καμία πρόταση που θα γίνει στα κρυφά, γιατί δε νομίζω πως ο άνθρωπος πίσω από αυτή έχει καλές προθέσεις. Μην αγχωθείς εξαιτίας της έντασης. Λες και δεν έχεις συνηθίσει!