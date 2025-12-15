Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 15.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αν θέλεις να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου άνετα, τότε πρέπει πρώτα να χαλαρώσεις. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, όμως, για να εκφραστείς. Το να τα λες στον καθρέπτη σου μόνο, ας πούμε, δε μετράει. Γίνε πιο άμεσος. Καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει να μάθεις και που να σταματάς, σωστά; Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τις εκκρεμότητες που είναι ανοιχτές και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Μην κάνεις τον πονηρό, γιατί ξέρεις τι λένε για το έξυπνο πουλί, ε; Μη δεχτείς καμία πρόταση που θα γίνει στα κρυφά, γιατί δε νομίζω πως ο άνθρωπος πίσω από αυτή έχει καλές προθέσεις. Μην αγχωθείς εξαιτίας της έντασης. Λες και δεν έχεις συνηθίσει!
Ταύρος
DO’S: Δεν αποκλείεται μέσω συζητήσεων- συναντήσεων, να μάθεις ότι κάποιο οικονομικό θέμα που σε καίει πάει καλύτερα απ’ ότι νόμιζες. Αρκεί, βέβαια, να κάνεις κι εσύ κάποια συγκεκριμένα βήματα, έτσι; Μπορείς να προσέξεις τις υποσχέσεις που δίνεις ή και να αποφύγεις τις υπερβολές. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν εντάσεις. Προτίμησε την σιωπή.
DON’TS: Μη διστάσεις να μιλήσεις τη γλώσσα της αλήθειας. Μη διστάσεις ούτε να εκφράσεις τους προβληματισμούς, τα παράπονα ή τη δυσαρέσκειά σου. Ωστόσο πρόσεξε να μην το φτάσεις στο σημείο να γίνεις εντελώς απόλυτος ή- ακόμα χειρότερα- και προσβλητικός. Μη φοβάσαι να προσπαθήσεις γι’ αυτό που θέλεις, γιατί μπορεί και να κερδίσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Κανόνισε όμορφες συζητήσεις, καθώς αυτές μπορούν να σου φτιάξουν το κέφι. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να δημιουργήσουν το κατάλληλο έδαφος για να προωθήσεις κάποια οικονομική συνεργασία. Πάντως πρέπει να είσαι alert, γιατί μπορεί ορισμένοι να σου χρυσώσουν το χάπι, ώστε να σε πείσουν να πεις «ναι». Φίλτραρε κάθε τι που ακούς!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που κρύβεται υπογείως. Ούτε κι από τις παρασκηνιακές συζητήσεις που πιάνει το ραντάρ σου. Βασικά μην ασχοληθείς καν, γιατί θα θολώσεις την κρίση σου, χωρίς λόγο, έτσι; Παράλληλα, μην πιαστείς στα χέρια, που λέμε, εξαιτίας των αποκαλύψεων που μπορεί να συμβούν.
Καρκίνος
DO’S: Ασχολήσου με κάτι το δημιουργικό για να αποκτήσεις αισιοδοξία. Έπειτα διαχειρίσου τα πάντα με ευκολία και ηρεμία κι όχι με γκρίνια. Αν έχεις πληγωθεί, μπορείς να το εκφράσεις. Ωστόσο όχι με τρόπο δραματικό, νομίζοντας πως θα κερδίσεις τις εντυπώσεις. Απλά θα εκτεθείς και τίποτα άλλο. Μίλησε με ειλικρίνεια και τιμιότητα στους άλλους.
DON’TS: Μην ανεβάσεις τους τόνους και μην ασχοληθείς με πράγματα που μόνο χρόνο τρώνε. Μη γίνεις απόλυτος ή εγωιστής λόγω του ότι κάποια πράγματα που δεν σου αρέσουν έρχονται στην επιφάνεια. Μη γίνεις ούτε χειριστικός, επειδή έχεις κάποιες φοβίες. Εντάξει, φοβίες το λέμε τώρα…. Τέλος πάντων! Μην είσαι τόσο υπερβολικός.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου σε οτιδήποτε σε χαλαρώνει και σου φτιάχνει τη διάθεση, ώστε να βρεις τις χαμένες ισορροπίες σου. Βρες κι ένα κίνητρο για να μπορέσεις να βγάλεις τη μέρα ήρεμα. Προσπάθησε να ξεφύγεις από οτιδήποτε σε φορτίζει συναισθηματικά. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι το δημιουργικό για να μπορέσεις να εκφραστείς άνετα.
DON’TS: Μην αφήσεις τις εντάσεις ή το γεγονός ότι ορισμένοι σου φέρνουν αντιρρήσεις να δημιουργήσουν ξεσπάσματα ή και να σε οδηγήσουν σε παιχνίδια ελέγχου. Μη δίνεις μεγάλη βάση στα σενάρια που κάνεις. Προσπαθείς να κολλήσεις τα κομμάτια του παζλ που δεν σου κολλάνε, αλλά αυτός δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος, σωστά;
Παρθένος
DO’S: Αφού έχεις βελτιωμένη διάθεση, γιατί δε δρομολογείς αυτά που εκκρεμούν και αφορούν το σπίτι; Μπορείς ακόμα και να διαχειριστείς κάποια πιεστικά θέματα που αφορούν την οικογένεια. Γιατί όχι, έτσι; Γίνε λίγο πιο ευρηματικός, αξιοποιώντας τη βοήθεια που σου προσφέρεται μέσω των φίλων και των συναδέλφων σου. Όσων προτίθενται έστω!
DON’TS: Μην επωμιστείς τα βάρη του κόσμου, απλά και μόνο επειδή θες να βοηθήσεις. Μην είσαι απρόσεκτος, λοιπόν, όταν παρουσιαστούν ευκαιρίες για συζητήσεις σχετικά με τις ευθύνες και τις δουλειές σου. Μην επιμένεις να περνάει πάντα το δικό σου, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην φοβάσαι να είσαι ξεκάθαρος.
Ζυγός
DO’S: Βάλε σε προτεραιότητα το να γίνεις κοινωνικός. Αυτό θα ενισχύσει κατά πολύ την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω – ειδικά στο εργασιακό σου περιβάλλον. Τακτοποίησε τα θέματα που σε απασχολούν σιγά-σιγά, καθώς έτσι θα έχεις επιτυχία και θα αποφύγεις και τα λάθη. Στα οικονομικά, ας πούμε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχεις κατά νου.
DON’TS: Μην ανακατευτείς σε συζητήσεις που κανείς δεν σε προσκάλεσε και μην ασπαστείς απόψεις που ακούς εκεί (αν δεν ακούσεις εμένα και το κάνεις εντέλει!). Μην είσαι απρόσεκτος σε έξοδα και συναλλαγές. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από την συναισθηματική κούραση που νιώθεις. Ωστόσο μην προσπαθήσεις και να την κρύψεις κιόλας.
Σκορπιός
DO’S: Αφού συνεχίζει να επικρατεί αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα, γιατί δεν προσπαθείς να διαχειριστείς ήπια τα ζόρικα σληνικά που επικρατούν; Στα οικονομικά, ας πούμε, υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να διορθωθούν. Απαιτούν, όμως, και προσοχή και όρια, έτσι; Αν θέλεις να μάθεις κάτι από φίλο ή σύντροφο δεν έχεις παρά να ρωτήσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις το περίεργο κλίμα να σε κρατήσει μακριά από ξεκάθαρες κουβέντες. Πώς αλλιώς περιμένεις να μάθεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια; Βέβαια επειδή κάποιοι θα σου πουν ψέματα και μόνο ψέματα, προτείνω να μην πιστέψεις τίποτα, αν δεν έχεις δει αποδείξεις. Παράλληλα, μη γίνεσαι τόσο επίμονος, γιατί καταντάς να πρήζεις.
Τοξότης
DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς για να βρεις το χαμόγελό σου. Η μέρα, πάντως, παρέχει πολλές ευκαιρίες γι’ αυτό. Αν δεις ότι δεν το καταφέρνεις, προσπάθησε να το κρατήσεις για σένα, καθώς έτσι θα αποφύγεις τις χαζές ερωτήσεις, τύπου «Τι έχεις;». Διαχειρίσου μόνος όλα όσα σε απασχολούν. Έτσι κι αλλιώς οι υπόλοιποι προκαλούν βαβούρα και μόνο!
DON’TS: Μην κάνεις αλόγιστα έξοδα. Μη διστάσεις να περάσεις λίγο χρόνο παρέα με τον εαυτό σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αναλύσεις λογικά τα λόγια και τις συμπεριφορές που έχεις παρατηρήσει τελευταία. Μην είσαι καχύποπτος μεν, μη διστάσεις να είσαι επιφυλακτικός δε. Μην αφήσεις την κρίση να θολώσει λόγω των feelings σου.
Αιγόκερως
DO’S: Το μουντ σήμερα λέει πως πρέπει να περάσεις χρόνο είτε εντελώς μόνος σου, είτε έστω με το αμόρε, ώστε να χαλαρώσεις. Στα ερωτικά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεπεράσεις για να μπορέσεις να περάσεις την σχέση σου στο επόμενο στάδιο. Άκου το αμόρε και δέξου να κάνεις και κάνα βήμα πίσω, αν αυτό απαιτεί η περίσταση.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να σου βάλεις ένα φρένο, ώστε να μπορέσεις να παρατηρήσεις τα νέα πράγματα που προκύπτουν. Ωστόσο μη γίνεις ανασφαλής εξαιτίας ξαφνικών αλλαγών. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός στις αντιδράσεις σου. Μη βαριέσαι να διασταυρώσεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε τις κατάλληλες επαφές για να δημιουργήσεις θετικό κλίμα. Αυτό, με την σειρά του, πρόκειται να δημιουργήσει ωφέλιμες ευκαιρίες. Μείνε ανεπηρέαστος, όσον αφορά τα διάφορα που ακούς να λέγονται γύρω σου. Απόφυγε να εμπλακείς σε όλα, νομίζοντας πως έτσι θα τους δώσεις λύσεις, γιατί απλά όχι!
DON’TS: Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός γενικώς. Μην πιστέψεις τα κούφια λόγια που θα ακούσεις, αλλά μην πεις ούτε κι εσύ τέτοια, προκειμένου να εντυπωσιάσεις. Ούτε το να σε αναφέρεις διαρκώς, βέβαια, εντυπωσιάζει, σωστά; Να σε εκθέσει πιο πιθανό το ακούω! Παράλληλα, μην αρχίσεις τα αχρείαστα ξεσπάσματα.
Ιχθύες
DO’S: Επειδή η ατμόσφαιρα το επιτρέπει, μπορείς να πάρεις χρόνο και να χαλαρώσεις ή και να εκφραστείς με τον τρόπο σου. Προσπάθησε να βρεις τους παλιούς σου ρυθμούς, με λίγα λόγια. Κάνε αυτό που λέει η καρδούλα σου μεν, απόφυγε να αφεθείς στα άτομα που κάποτε σε έθιξαν ή σε υποτίμησαν δε. Γενικώς καλό είναι να είσαι προσεκτικός.
DON’TS: Μη διστάσεις να απαντήσεις to the face, που λέμε, σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να σου κάνουν κουμάντο. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή κουτσομπολιά. Ωστόσο μην πέσεις από τα σύννεφα, αν βγουν στη φόρα πολλά που λέγονται για σένα. Μην επιδιώξεις να χειραγωγήσεις άτομα και καταστάσεις.
