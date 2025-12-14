Βάρη: Κλέβει ηλεκτρικό πατίνι από μπαλκόνι διαμερίσματος – Ατζαμής και θρασύτατος ο δράστης
Η κλοπή έγινε ενώ η οικογένεια βρισκόταν μέσα στο σπίτι και είδε από τις κάμερες ασφαλείας τον δράστη να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι τους στη Βάρη
Εκτός ελέγχου φαίνεται να είναι η δράση διαρρηκτών και κλεφτών στα νότια προάστια οι οποίοι δεν διστάζουν να εισβάλουν σε αυλές και μπαλκόνια με το που πέφτει στο σκοτάδι αρπάζοντας ό,τι βρουν.
Μια τέτοια περίπτωση κατέγραψε οικογένεια στη Βάρη που είδε σε ζωντανή μετάδοση από τις κάμερες ασφαλείας ένας άγνωστο να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι του σπιτιού τους και να αρπάζει το ηλεκτρικό πατίνι του παιδιού τους.
Όλα έγιναν ενώ η μητέρα με το ένα παιδί κάθονταν στο σαλόνι και είδαν τον δράστη να πηδά την μάντρα και να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι ακριβώς μπροστά τους.
Βίντεο ντοκουμέντο
Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη ενώ η γυναίκα παρά τον τρόμο που έζησε κράτησε την ψυχραιμία της και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.
Ο δράστης ήταν θρασύτατος αν και ατζαμής όπως φαίνεται αφού στην προσπάθειά του να πηδήξει τα κάγκελα έχοντας πάρει αγκαλιά το πατίνι έπεσε.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες ο δράστης φορά σκούφο και έχει καλύψει το πρόσωπό του μα μάσκα χειρουργική.
Από το βίντεο η αστυνομία προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει ενώ εξετάζεται να είναι ο δράστης και σε άλλες κλοπές στην περιοχή.
